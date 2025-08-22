El dardo de Rueda a Yolanda Díaz: "Algunos que estuvieron de vacaciones como si no hubiera incendios"

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, ha comparecido ante los medios tras las manifestaciones celebradas en Galicia contra los incendios y la política forestal del PP. Ha asegurado que las respeta, pero ha lanzado un reproche a los políticos que reaparecen tras las vacaciones para sumarse a ellas.

“Yo respeto siempre todas las concentraciones y a los que van, incluso algunos que estuvieron de vacaciones como si no hubiera incendios, estoy hablando de representantes políticos”, ha afirmado tras visitar unos viñedos afectados por el fuego en Ourense en clara alusión a Yolanda Díaz que estuvo presente en las protestas.

Rueda cuestiona la presencia de dirigentes en las protestas

El dirigente popular ha apuntado que en las movilizaciones se vieron “banderas de un determinado partido político”, y critica que algunos líderes decidieran romper su descanso coincidiendo con las manifestaciones: “Entendieron que el primer día que merecía romper sus vacaciones era el día de las concentraciones y no antes. Allá cada uno. Yo creo que la gente juzga los comportamientos de todos”.

En esas protestas, organizadas por la plataforma “Por un monte galego con futuro” y secundadas por unas 45.000 personas en toda Galicia, participaron figuras como la vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, que acudió a la concentración en Vigo; el diputado del BNG, Néstor Rego; o la líder nacionalista, Ana Pontón, presente en la de Ourense.

Yolanda Díaz: “Una barbaridad dejar la extinción en manos privadas”

Desde Vigo, Díaz defendió la necesidad de reforzar la prevención y acabar con la precariedad laboral de los bomberos forestales y brigadistas: “Este personal no puede estar precario, no puede estar en manos privadas. Esto es una barbaridad”.

La ministra de Trabajo reclamó contratos indefinidos, formación y descansos para los equipos de extinción, al tiempo que abogó por mantener limpios los montes, fomentar la ganadería extensiva y sustituir el monocultivo de eucalipto por especies autóctonas.