El dardo de un ministro israelí a Pedro Sánchez tras Eurovisión: "Parece que los españoles han hablado"

Desde antes que comenzase la final de Eurovisión 2025, el concurso ya estaba sumergido en tensiones y debates políticos debido a la participación de Israel en medio de la ofensiva en la Franja de Gaza, que ya ha dejado miles de muertos. Mucho más se agravó esta polémica cuando RTVE se pronunció a favor de Palestina justo antes del comienzo de la gala final. "Frente a los derechos humanos, el derecho no es una opción. Paz y Justicia para Palestina", rezaba el comunicado.

Sin embargo, el televoto español pareció no estar alineado con el mensaje lanzado por la cadena pública, pues los 12 puntos fueron para Israel. Tras este resultado, el ministro israelí de la Diáspora y Lucha contra el Antisemitismo, Amichai Chikli, ha lanzado un comunicado en sus redes sociales dirigido al presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez: "Parece que los españoles han hablado y la bofetada la hemos escuchado aquí en Jerusalén".

Chikli publicó el mensaje después de que la representante israelí, Yuval Raphael, quedara en segundo lugar al conseguir 357 puntos (232 de ellos del televoto) en una gala que arrastró la polémica de 2024 por la participación de Israel.

Chikli ya criticó el pasado mes de marzo a Sánchez durante una convención contra el antisemitismo organizada por su departamento en Jerusalén, que contó con la asistencia de varios miembros de partidos de ultraderecha europeos, entre ellos Vox.

Un evento en el que definió a Sánchez como "un antisemita" por haber animado a la comunidad internacional a reconocer el Estado Palestino "justo después de la masacre del 7 de octubre". Tal fue el rechazo del ministro israelí, que incluso llegó a anunciar que no quería mantener ningún tipo de vínculo con Sánchez: "No quiero ninguna conexión con él, no respeto a Sánchez".