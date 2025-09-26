El dardo de Carlos Alsina a Pedro Sánchez por las entrevistas que ha dado en medios de EEUU: “Son mejores que nosotros”

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, afirmó este jueves en una entrevista en 'Bloomberg' que se presentará a la reelección en las elecciones generales de 2027 después de haberlo hablado tanto con su familia como con el PSOE.

"Sí, sin duda lo haré. Es algo que ya he hablado con mi familia y con mi partido", explicó el líder del Ejecutivo, que también añadió: "Y si me lo permiten, estoy seguro de que podemos repetir la mayoría y seguir adelante con el trabajo".

La entrevista se enmarcó dentro de la ronda con los medios hecha por el presidente del Gobierno con motivo de la semana de alto nivel de Naciones Unidas, que se ha celebrado en Nueva York.

A las declaraciones a 'Bloomberg', también se han sumado otros encuentros de Sánchez con medios estadounidenses como 'ABC News', donde ha hablado de la relación que mantiene con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y 'CNN'. En esta última, ha dado su opinión sobre Gaza y sobre la sociedad de Israel, a la que ve "más insegura y aislada" que antes de la ofensiva.

El dardo de Alsina por las entrevistas

El paseo de Pedro Sánchez por los medios estadounidenses no ha pasado desapercibido para Carlos Alsina, que en 'Más de uno' ha ironizado sobre la calidad de los medios de comunicación de EEUU en comparación con los españoles: "Son mucho mejores los medios de comunicación allí en Estados Unidos que aquí en España porque allí sí consiguen entrevistas con Sánchez. Aquí no hay manera".

Después, el periodista ha reseñado el hecho de que el presidente tenga intención de volver a concurrir a los comicios generales de 2027: "¿Pero no había un procedimiento para designar candidato del partido? ¿No tenía que hablar el partido? ¿No tenían que hablar los militantes? ¿No tenía que darse la oportunidad de que alguna otra persona, si quiere, pueda competir por la candidatura? Pues ya todo eso se acabó".