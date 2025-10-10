El dardo de Antonio Caño al Gobierno de Pedro Sánchez: "España sufre un riesgo cierto de sufrir un aislamiento internacional"

La negativa del Gobierno a aumentar el gasto en defensa hasta el 5% del PIB, como han hecho otros Estados miembros de la OTAN, han llevado a que el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, haya sugerido que habría que expulsar a España de la Alianza Atlántica. Este hecho ha provocado que el periodista y tertuliano de Más de uno haya señalado que "España sufre un riesgo cierto de sufrir un aislamiento internacional".

Desde el punto de vista de Caño, Pedro Sánchez ha jugado a ser "el campeón del 'antritrumpismo'" lo que ha conllevado que las relaciones internacionales entre ambos países se hayan visto deterioradas. De hecho, ha apuntado que este tipo de prácticas suelen tener como resultado que "le caigas mal a Trump y que se moleste contigo".

"Trump le cae muy mal a muchos gobernantes del mundo y había muchos que cuando él fue elegido lo lamentaron", ha expresado, al tiempo que ha remarcado que estos mismos dirigentes son aquellos que "piensan más en sus países que en sí mismos". Sin embargo, estos dirigentes, según ha indicado Caño, sí que han entendido que "conviene tener buenas relaciones con Estados Unidos".

Para Caño, Sánchez es uno de esos mandatarios que "piensa más en él y en sus propios intereses que en los de España", y esto ha provocado que España haya salido del "carril por el que se conducen las democracias occidentales convencionales". Además, en su opinión, Sánchez está convirtiendo la política exterior en "poco ortodoxa dentro de los parámetros que se estilan en Occidente".

¿Qué ha dicho Trump sobre España?

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, ha sugerido durante una conferencia de prensa en la Casa Blanca que se debería de expulsar a España de la OTAN por no aumentar su gasto en defensa al 5%, como sí han acordado el resto de Estados miembros de la Alianza.

"Solicité que pagaran el 5%, no el 2%. Y la mayoría pensó que no iba a suceder y se aprobó prácticamente por unanimidad. Tuvimos un país rezagado: España (…) Deben llamarles y averiguar por qué están rezagados. Y además les va bien, por muchas de las cosas que hemos hecho", señaló el líder republicano.

El aumento del gasto militar ha sido uno de los grandes debates de los últimos meses en Europa. Los países de la OTAN acordaron aumentar el gasto hasta alcanzar el 2% tras la anexión de Crimea por parte de Rusia en 2014, y se pusieron de plazo el año 2024 para ello, pero España quedó por debajo de ese umbral. Posteriormente, en junio de 2025 volvieron a acordar incrementar este gasto hasta el 5% del PIB.