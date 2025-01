Cuestión de desconfianza: las promesas incumplidas de Sánchez a Junts y a Puigdemont

El Gobierno va a tumbar la propuesta de Junts para que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez se someta a una cuestión de confianza en el Congreso de los Diputados, una decisión que está en manos de la Mesa de la Cámara Baja que se pronunciará al respecto este jueves.

En este sentido en Moncloa se muestran en contra de que la Mesa -con mayoría de PSOE y Sumar- admita la tramitación de esta propuesta, consideran que el debate no tiene sentido e insisten en que la prerrogativa para presentar una moción de confianza la tiene en exclusiva el presidente del Gobierno, según fuentes gubernamentales.

Las fuentes consultadas afirman ser conscientes de que la negativa a cumplir esta exigencia de los de Puigdemont puede significar que no apoyen los Presupuestos Generales del Estado para 2025, cuyo apoyo es fundamental para sacarlos adelante. A este respecto, insisten en que el Ejecutivo quiere nuevas Cuentas Generales, pero recuerda que se puede gobernar con presupuestos prorrogados.

La portavoz del Gobierno y ministra de Educación, Pilar Alegría, se pronunció ayer sobre este asunto en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros y calificó como no justificada la cuestión de confianza que Junts reclama al presidente Sánchez. En este sentido preguntó a los de Carles Puigdemont por qué insisten en este instrumento parlamentario si el Ejecutivo cumple los compromisos suscritos en el acuerdo de investidura.

"La pregunta que yo les trasladaría es ¿por qué? Porque mire, yo lo que les puedo trasladar es que el Gobierno de España cumple con los compromisos que ha establecido con el resto de las fuerzas parlamentarias. Lo que está en nuestra mano cumplimos con los compromisos", defendió la ministra portavoz en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.

Junts avisa de que tomará decisiones que no gustarán al PSOE

El secretario general de Junts, Jordi Turull, avisó al PSOE de que tomarán decisiones que "no gustarán" si se oponen a tramitar la iniciativa para que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se someta a una cuestión de confianza.

"Si no lo tramitan significa que no se ven capaces de restablecer la confianza. Si no cumplen y no se ven capaces de restablecer esta confianza hay que tomar decisiones que le puedo asegurar que no gustarán al PSOE", defendió este martes durante su intervención en un desayuno informativo de Nueva Economía Fórum.

Las promesas incumplidas de Sánchez a Junts y a Puigdemont

En Junts no sienten que el Gobierno haya cumplido con los compromisos establecidos. Según explica Carlos Alsina en 'Más de uno', los de Junts se sienten engañados porque Sánchez prometió la amnistía a Puigdemont y no se ha consumado.

Además, Puigdemont pidió una foto con Sánchez que todavía no se ha producido, le firmó un papel sobre el traspaso las competencias migratorias que aún no se ha concretado. También le prometió que el catalán iba a ser lengua oficial en la Unión Europea y aún no lo es.