Cuentas de Gmail, mensajes, WhatsApp... Todas las pruebas que ha borrado el fiscal general

La Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO) afirma que el borrado de mensajes de WhatsApp llegó a realizarse en dos ocasiones y en el mismo día en el que el magistrado instructor del Tribunal Supremo, Ángel Hurtado, abrió la investigación por un delito de revelación de secreto. Toda esta causa intenta averiguar quién filtró a la prensa las conversaciones mantenidas entre la defensa de la pareja de la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso Alberto González Amador y el fiscal de delitos económicos, Julián Salto.

Onda Cero ha podido acceder a los informes de la UCO que sostienen más indicios de responsabilidad penal sobre Ortiz: "La falta de mensajes anteriores al 16 de octubre de 2024 en la aplicación de mensajería instantánea WhatsApp se debe, fundamentalmente, al vaciado o borrado intencionado de todos los mensajes [...] siendo realizada esta acción hasta en dos ocasiones el indicado día 16 de octubre". Según fuentes jurídicas, este borrado supuestamente intencionado aumenta las sospechas sobre la presunta autoría del Fiscal General del Estado.

La UCO indica que Ortiz ha borrado su cuenta de Gmail recientemente

Anteriormente, García Ortiz justificó el uso de su cuenta personal de Gmail para recibir información confidencial, explicando que, el correo del propio órgano podía sufrir retrasos. Sin embargo, la UCO mantiene en sus últimos informes entregados al magistrado Hurtado, que, su cuenta de Gmail ha sido eliminada recientemente.

No obstante, y acorde con la información detallada por Google, la UCO no descarta recuperar la información borrada. Además, parte de las acusaciones solicitaron información relevante a Google y otras empresas de mensajería instantánea que una vez sean otorgadas podrán esclarecer el contenido de dichas conversaciones.

Sobre las llamadas que mantuvo Ortiz el día de la supuesta filtración

La UCO señala que durante el pasado 13 de marzo de 2024, día de la filtración, no se produjo ninguna llamada desde su dispositivo móvil ajena al ámbito de la fiscalía, descartando de esta manera que Ortiz haya mantenido alguna conversación telefónica con los medios de comunicación. No obstante, el periodista de la Cadena Ser, Miguel Ángel Campos, si que intentó comunicarse con el Fiscal General del Estado, pero esta llamada no fue respondida por Ortiz. Esa misma noche, Campos publicó en la edición digital los extractos del email originarios de toda esta causa.