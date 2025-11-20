Cuando Pedro Sánchez se preguntaba "quién va a pedir disculpas y perdón al fiscal general"

La noticia de la condena al fiscal general del Estado ha caído como una bomba en el seno del Gobierno. El Tribunal Supremo ha condenado a dos años de inhabilitación y a una multa de 7.200 euros a Álvaro García Ortiz por un delito de revelación de datos reservados en relación a la filtración de un correo con la admisión de un fraude a Hacienda de la pareja de Isabel Díaz Ayuso.

Después de conocerse esta condena, es relevante recuperar las palabras que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, pronunció en diciembre del año pasado en una comparecencia ante los medios de comunicación. Se preguntaba si no habría que reparar de alguna manera al Fiscal General del Estado, porque, a su juicio, no había nada contra él.

La pregunta es quién va a pedir disculpas? Quién va a pedir perdón al Fiscal General del Estado?

Concretamente, Sánchez dijo las siguientes palabras: "Ríos de tinta en los medios de comunicación conservadores diciendo que el Fiscal General tenía que dimitir. Y resulta que hoy, en el informe de la Guardia Civil se dice que no hay ningún mensaje que pruebe esa acusación tan grave que han hecho medios de comunicación y partidos políticos de la oposición. Nada más y nada menos que a la reputación del fiscal General. Y la pregunta es quién va a pedir disculpas? Quién va a pedir perdón al Fiscal General del Estado?

La sentencia que ha emitido el Tribunal Supremo después de juicio sin precedentes al fiscal general del Estado ha sido clara. Le condena a una pena de multa de 12 meses, con una cuota diaria de 20 euros, e inhabilitación especial para el cargo por dos años.

También se le condena al pago de las costas procesales correspondientes, incluyendo las de la acusación particular. Además, García Ortiz deberá indemnizar a Alberto González Amador con 10.000 euros por daños morales.

Tras esta condena, Elena Gijón ha recuperado en Noticias Mediodía estas palabras de Pedro Sánchez y ha comentado que "no era verdad, como decía el presidente, que el informe de la UCO dijera que el fiscal general debía ser exculpado. No era verdad que el informe de la UCO dijera que no había pruebas. Así que cabe preguntar ahora quién va a pedir disculpas a la UCO? Quién va a pedir disculpas a la Justicia?".