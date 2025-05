Cuando Pedro Sánchez pedía la dimisión de Rajoy por escribir a Bárcenas: "Soy un político limpio"

El caso Koldo-Ábalos ha dado un giro inesperado después de que este domingo el diario 'El Mundo' revelase conversaciones de WhatsApp entre el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el exministro de Fomento, en las que se pueden apreciar directrices para acallar a los varones más díscolos con su gestión y pactos, es decir, Javier Lambán, Emiliano García Page y Susana Díaz.

"Hipócritas, petardos e impresentables", son algunos de los calificativos que utiliza el líder del Ejecutivo para dirigirse a ellos, mientras que a Ábalos le pedía que "hay que seguir marcándoles", para que no se desligasen del discurso marcado por Ferraz que Sánchez pretendía imponer a ultranza, en una muestra más de que las disidencias en el partido serían castigadas.

La reacción de los barones del PSOE

Tras la revelación de los mensajes, los entonces barones no han tardado en reaccionar. Lambán ha indicado a Carlos Alsina en Más de Uno que "sus reacciones eran iracundas", al tiempo que ha señalado que "yo no recuerdo que me insultara, pero el tono era insuperable". "Él pasó poco a poco a controlar el partido y el PSOE dejó de ser dueño de su propio destino y dejar a España en manos de unos socios indeseables", ha rematado el expresidente de Aragón.

"Para mí ha sido muy doloroso y yo creo que todo el mundo sabe que mi lealtad al PSOE es inquebrantable, pero eso no impide que pueda manifestar libremente mi posición y las cosas en las que creo", ha expresado en esta casa la expresidenta de Andalucía Susana Díaz. Asimismo, se ha mostrado contrariada por algunos hechos que vivió durante su última etapa como líder de los socialistas andaluces: "No entendí el proceso en Andalucía, cómo lo viví, no lo entendí y no entendí algunas cosas que tuve que vivir en primera persona". "Pero otra cosa es leerlo", ha agregado en referencia a los mensajes publicados.

Por otra parte, el único de los díscolos que conserva su puesto al frente de una organización territorial y al frente del organismo de gobierno de su comunidad, Emiliano García Page, ha reconocido ante Carlos Alsina que "no era ningún teatrillo, sí se notaba tensión y se notaba que las cosas estaban incómodas". Igualmente, el presidente de Castilla-La Mancha ha confirmado que la relación del líder del Ejecutivo y el exministro de Fomento era muy estrecha: "Ábalos y el Presidente eran uña y carne". También ha dejado claro cuáles son las premisas para poder ser promocionado por la directiva de Ferraz: "Si un diputado le cae mejor a la dirección se le pone en la primera fila del Congreso, pero si ya no le baila las gracias va directo al gallinero", y ha indicado que a él le duelen más los pactos con los partidos independentistas que lo que se pudiera decir de él.

Cuando Sánchez cargaba contra Rajoy por escribir a Bárcenas

Una vez más, la hemeroteca vuelve a ser la peor enemiga de Sánchez. Durante uno de los cara a cara que mantuvieron Sánchez y Rajoy en 2015, a cuenta de la campaña de las elecciones generales, el candidato socialista le espetó al entonces presidente que "usted cuando envió ese SMS a Bárcenas tuvo que dimitir y no debería seguir siendo el presidente del Gobierno; tampoco ser candidato a la presidencia". "Usted debía haber dimitido y asumido la responsabilidad en primera persona y haber abandonado la presidencia del Gobierno", añadía.

Este ataque se debía a los mensajes que Rajoy le enviaba al extesorero del PP Luis Bárcenas en 2013, mientras se llevaba a cabo la investigación que acabó con el empresario en la cárcel en junio de ese año por los delitos de blanqueo de capitales, falsedad documental, delitos fiscales, cohecho pasivo y malversación de caudales. Aquellas comunicaciones también fueron publicadas por el diario 'El Mundo' y en ellas Rajoy le pedía a Bárcenas que no perdiese "la tranquilidad" y "sé fuerte".

Más tarde, Sánchez, en su cruzada contra la corrupción institucional, llegó a afirmar en el programa de Ana Rosa Quintana que "hubo un presidente del Gobierno que salió en los medios con SMS de apoyo a un corrupto como Bárcenas". "Hoy no tienen nada contra mí porque soy un político limpio", concluía.

Sin embargo, los últimos mensajes revelados por 'El Mundo' se enviaron en 2021, cuando la trama Koldo empezaba a ser publicada por los medios de comunicación y cuando Ábalos ya había sido cesado de sus funciones sin razón aparente. "La verdad es que he echado de menos muchas veces trabajar contigo. Siempre he valorado mucho tu criterio político. También tu amistad. En fin. Te mando un abrazo", escribía Sánchez a su exnúmero dos.

Si bien es cierto que aún no se ha probado que el presidente del Gobierno estuviese al corriente de las actividades de Ábalos, todo indica a que ha repetido los mismos pasos que siguió su antecesor.