Cuando Miguel Ángel Rodríguez reconoció y explicó la "mentira" sobre la Fiscalía y el novio de Ayuso

Esta semana se ha vivido un nuevo capítulo en el caso de la imputación del fiscal general del Estado, Álvaro Ortiz, por revelación de secretos después de la publicación en varios medios de las comunicaciones entre la Fiscalía y la pareja sentimental de Isabel Díaz Ayuso, Alberto González Amador.

Hace unos días salieron los vídeos con la declaración del jefe de gabinete de Ayuso, Miguel Ángel Rodríguez, el que después de que 'El Mundo' publicase que la Fiscalía le había ofrecido un pacto a González Amador -"un bulo desmentido"-, lo ratificaba en 'X' diciendo que González Amador había recibido un mail ofreciéndole un acuerdo y que antes de que pudiese responder, la propia Fiscalía le decía que había recibido órdenes de arriba para que no hubiese acuerdo. Han sido estas "presiones de arriba", las que ha reconocido en sede judicial que se inventó.

"Eso no es información, es que tengo el pelo blanco. Quiero decir, que llevo muchos años en este ámbito y puedo intuir, colegir, adivinar qué está pasando en el mundo político", explicó ante el juez. Por tanto, Miguel Ángel Rodríguez reconoce que se inventó que el Gobierno hubiera presionado a la Fiscalía para retirar ese acuerdo que en realidad la Fiscalía nunca llegó a ofrecer.

Pero, ¿qué dicen los superiores de Rodríguez de que se invente algo? El PP nacional no lo niega, pero en público dice que él es testigo del caso y el fiscal, acusado: "Hasta donde yo sé, uno se sentará en el banquillo de los acusados el 3 de noviembre y el otro es sólo un testigo". Sin embargo, en privado han usado una frase más elocuente: "mentir no es ilegal".

Isabel Díaz Ayuso va más allá y, aunque el propio Miguel Ángel reconociese la mentira, asegura que tiene toda su confianza y que no, no ha mentido. Clara Jimenez Cruz explica que, incluso, Miguel Ángel Rodríguez fue el pasado mes de enero a un programa de televisión en el que reconoció lo dicho en sede judicial, "que no era información, sino deducción, y explicó cómo construyó esa mentira".