Cuando Ábalos decía que le daba "asco" la explotación sexual de las mujeres: "No me satisface saber que están por mí sólo por dinero"

Los mensajes del 'caso Koldo' que ha ido recopilando la UCO están llenos de conversaciones que dan a entender que el exministro de Transportes, José Luis Ábalos, mantenía relaciones con distintas mujeres, algunas de ellas, prostitutas. Prueba de ello es un mensaje de febrero de 2021, recogido por el diario 'El Mundo', en el que Koldo le dice a su mujer, Patricia Uriz: "Necesito pulseras. Para la puta".

Patricia Uriz preguntaba si era "para la 1", a lo que Koldo respondía afirmativamente. La UCO afirma que "La 1" o "España" era como se denominaba en estas conversaciones a Jésica Rodríguez, considerada la "favorita" de Ábalos y a quien pagó un alojamiento de lujo en Plaza de España (Madrid).

Sin embargo, no era la única mujer con la que Ábalos tenía relación. En otra conversación intervenida, Koldo hablaba con una mujer llamada Michel en la que ella le decía que iba a ir a un encuentro "con dos chicas" y que esas chicas eran las que irían a petición de Ábalos.

En mayo de 2021, el exministro reclamó a Koldo que le ingresara 300 euros a otra mujer, "Rozalía nombre. Jercam apellido". En junio, volvió a ingresar 300 euros a una persona llamada "Ofelia Stoica". La última de la que tiene constancia la UCO se hacía llamar "Gabriela".

Ábalos, sobre la explotación sexual: "Me da asco"

Sobre estos audios intervenidos se ha hablado en la sección 'Maldita hemeroteca' de 'Julia en la onda', en la que han criticado a los "hombres puteros" y han cargado contra la forma en la que Koldo y Ábalos se referían a las mujeres: "Esto de los hombres puteros no va de tener ideología, como tampoco lo tiene la hipocresía".

Prueba de esa hipocresía es el extracto de una antigua entrevista a José Luis Ábalos que ha vuelto a salir a colación a raíz de conocer el 'caso Koldo'. En ella, el exministro criticaba la explotación sexual y no veía normal tener que acudir a ella.

"Estoy absolutamente en contra de la explotación sexual de las mujeres, pero también de los hombres. Me da asco que alguien no tenga otro recurso que entregarse a una relación que de normal no lo haría. Yo afortunadamente no he necesitado acudir a eso y diré que no me produce ninguna satisfacción saber que están por mí sólo por dinero", explicaba.