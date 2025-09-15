Cruce de reproches entre PP y PSOE en un nuevo pulso político

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el líder del PP y de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, han protagonizado este fin de semana sendos actos políticos. Lo han hecho desde territorios contrarios, porque el líder del Ejecutivo se ha ido a Málaga -Andalucía está gobernada por el PP con mayoría absoluta-, mientras que el popular lo ha desde Castilla - La Mancha, única comunidad gobernada en solitario por el PSOE.

Sánchez ha acusado a la oposición de que "lo único que hace es insultar", mientras que en el PSOE "optamos por gobernar". En cuanto a Feijóo, ha lamentado que sus propuestas no llegan a los ciudadanos porque "todo lo ocupa el ruido, la corrupción, la mentira y la incompetencia".

Ambos se han atacado mutuamente. Sánchez ha acusado a Feijóo de convertirse "en una mala copia de Abascal", mientras que el líder de los populares se ha referido a los procesos judiciales que rodean al presidente del Gobierno y, por eso, "comprendo" que "no tenga capacidad para hacer propuestas para su país".

Sobre la situación política del país

Han mostrado opiniones contrarias de la situación que atraviesa España. Por un lado, Pedro Sánchez se ha mostrado orgulloso y ha recordado que la agencia S&P ha elevado la calificación de la deuda española de 'A' a 'A+'. También ha sacado pecho de sus años de gobierno, porque "es el que más reconocimiento y avances en derechos laborales ha hecho en toda la historia de la democracia".

Algo que no ha compartido Alberto Núñez Feijóo, quien ha asegurado que "la política española está mostrando su peor cara" y que la situación actual es "lamentable". Además, ha puesto la atención en los trabajadores del campo, un sector que con Sánchez "solo ha mejorado su salario un 8%", pero que durante el gobierno de Mariano Rajoy lo hizo un 30%.

Sánchez apuesta por agotar la legislatura; Feijóo dice que hay que estar preparados para el cambio

En cuanto al futuro y las elecciones, Sánchez ha dejado claro que el Gobierno actual va a aguantar hasta 2027 "y todos los que vengan después gracias a la confianza en el PSOE". Según el presidente, a la oposición "no le duele España, les duele la oposición, que es donde van a estar un 'tiempecito' más".

Feijóo no se ha pronunciado sobre si la legislatura terminará antes de lo previsto, pero sí ha advertido de que cuando tengan la oportunidad, "el cambio tiene que estar preparado", porque "no se trata de cambiar unos ministros por otros o un partido por otro, sino que hay que poner "toda la intensidad" para combatir al Gobierno de Pedro Sánchez.

Quien sí se ha pronunciado sobre esta cuestión es el secretario general del PP, Miguel Tellado, que ha aseverado en una entrevista en El Mundo que "lo que dure esta legislatura dependerá de los juzgados que investigan al entorno personal y familiar del presidente". Por su parte, el ministro de Transportes, Óscar Puente, ha acusado a los jueces Peinado y Hurtado porque son el "claro ejemplo de jueces que hacen política" en una entrevista en elDiario.es, en referencia a los casos que investigan -fiscal general, Begoña Gómez y el hermano de Sánchez-.