La crítica de Toni Bolaño a Miguel Tellado: "Decir que España no es una democracia… es vergonzoso y hasta vomitivo"

El periodista y tertuliano de Más de uno, Toni Bolaño, ha cargado contra el portavoz del Partido Popular en el Congreso, Miguel Tellado, tras sus declaraciones en torno al ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, y el debate sobre la gestión migratoria.

Durante la tertulia política de este viernes en el programa, Bolaño se mostró muy crítico con el dirigente popular:

Déjame decir una cosa, Miguel, el señor Tellado, que lea un poquito. Porque tú puedes estar en desacuerdo con las palabras del ministro Ángel Víctor Torres con el tema de los migrantes. Pero decir que España no es una democracia… Hombre, a ver qué desayuna el señor Tellado. ¿Qué desayuna, por el amor de Dios? Dijo que amenazar con los cuerpos y fuerzas de seguridad, cuando no se cumple una ley, es que España no es una democracia. Hombre, me parece vergonzoso y yo diría que hasta vomitivo. Bueno, yo es que además lo escuché en directo porque me tocó estar ayer…

El clima político en España

El periodista enmarcó esta polémica dentro del clima de enfrentamiento político que, a su juicio, vive el país:

Siempre decimos que no hay serpientes de verano y luego aparecen todas de cascabel, cobras y todo tipo. Pero, políticamente, estamos en lo mismo. Hay un clima irrespirable en las relaciones entre el Partido Popular y el Partido Socialista

Ejemplos recientes de crispación

Bolaño recordó también cómo, este verano, los partidos se han enzarzado en el cruce de acusaciones a propósito de los incendios forestales, y apuntó que el debate político sigue dominado por el ruido y la crispación: