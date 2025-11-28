La crítica de Rubén Amón a la manifestación propuesta por Feijóo: "Es un disparate porque es un calentón y no una estrategia"

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha anunciado una concentración este domingo en Madrid, concretamente en el Templo de Debod, en contra de la corrupción del Gobierno. Tal como ha asegurado, no pueden permanecer "impasibles" ante los casos de corrupción que se están conociendo. Esta manifestación surge tras la orden del Tribunal Supremo de enviar al exministro José Luis Ábalos y a su exasesor, Koldo García, a prisión provisional sin fianza por riesgo de fuga debido a la trama de las mascarillas por la que se les investiga.

El PP pretende que con esta concentración, "todo aquel que quiera hablar y Sánchez no les da voz, puedan hacerlo este domingo". "Yo les convoco a hacerlo (manifestarse) contra los corruptos y contra todos aquellos que los sostienen", añade Feijóo. No obstante, el periodista y tertuliano del programa Más de Uno de Onda Cero, Rubén Amón, ha asegurado que esta manifestación le parece una imprudencia y un disparate. "Convocar a la ciudadanía el domingo es un calentón y no una estrategia", ha asegurado Amón.

Rubén Amón también plantea que existe una contradicción en que Feijóo niegue que la manifestación se convoca en nombre de un partido político cuando la iniciativa parte precisamente de un líder político.

La relación actual de los populares con el PSOE

En cuanto a la existencia de una posible relación del PP con el Gobierno y al ser preguntado por si podría haber una ruptura, Feijóo ha aclarado que seguirá acudiendo a los actos institucionales. Esta cuestión ha sido planteada con motivo de la decisión de VOX de no acudir a actos institucionales a los que sí acuda el Ejecutivo.

Sobre si el PP descarta presentar una moción de censura, Feijóo ha indicado que "sin los apoyos necesarios y sin toda la información que ahora conocen" se habría "equivocado" presentándola antes. "Creo que he acertado y espero seguir acertando en el futuro", ha declarado el líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo.