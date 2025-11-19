CASO SANTOS CERDÁN

La crítica de Marta García Aller a Pedro Sánchez por elegir a Santos Cerdán: "Hace falta mucho nivel de incompetencia"

Marta García Aller critica al presidente por su capacidad de mirar hacia otro lado sobre Santos Cerdán antes de que entrara en prisión porque ya existían "indicios".

Quién es 'La Paqui', la mujer de Santos Cerdán, que "gastaba y gastaba" en el Corte Inglés: "Todas las vendedoras la conocen"

Durante la tertulia de Más de uno, Marta García Aller ha reflexionado sobre cómo es posible que se eligiera a Santos Cerdán al frente del PSOE.

se debería exigir responsabilidades políticas por no saber qué ocurría

"Es posible, pero hace falta mucho nivel de incompetencia; que no es delito, pero se debería exigir responsabilidades políticas por no saber qué ocurría", ha asegurado.

"Sánchez escogió a quienes ya tenían chanchullos antes del Peugeot"

"Estos ya llegaron al poder corrompidos de casa" ha comentado Marta García Aller. Además, ha opinado que el presidente escogió a quienes ya tenían sus "chanchullos" previamente al Peugeot.

Por otro lado, Marta ha dicho que es muy grave la capacidad del presidente para "mirar hacia otro lado ya cuando hay múltiples indicios". Marta ha explicado que antes de que Cerdán entrara en prisión, había informaciones que hablaban de una parte del PSOE "escamada" por el nivel de vida de Cerdán.

Los tertulianos se preguntan cómo es posible que nadie en el PSOE se diera cuenta de lo que pasaba ya que Santos Cerdán no era "cualquiera" en el partido.

