La crítica de María Dabán a Sánchez: "Los presidentes autonómicos por lo menos están contestando preguntas"

En la tertulia de Más de Uno la mesa ha analizado la entrevista a la directora de Protección Civil, Virginia Barcones. En ella, Barcones se ha referido a la polémica respecto a las comunidades autónomas y ha reconocido que la estructura del sistema es compleja y que todavía se trabaja en un catálogo fiable de recursos disponibles en cada comunidad. "Hemos estado en permanente comunicación y coordinación con las comunidades autónomas", dijo, aunque puntualizó que no puede responder por la gestión de los recursos una vez que se ponían en manos de estas.

En este contexto, la tertuliana María Dabán ha puntualizado que aunque hay mucho que reprochar a los presidentes autonómicos, sí han hecho algo que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha evitado durante esta crisis. "Es triste también que no hayamos escuchado al presidente del Gobierno contestar a una sola pregunta de los medios. No lo puedo entender. No entiendo a qué viene esta estrategia de estar aislado diez días hasta que llamó a los presidentes autonómicos aparecer el día 12".

Dabán ha puesto énfasis en la importancia de que los presidentes autonómicos sí se hayan enfrentado a las cuestiones de los medios de comunicación: "A los presidentes autonómicos se les podrán reprochar muchas cosas. Yo estoy de acuerdo, pero por lo menos están contestando a preguntas. Y eso es lo que yo echo en falta también en Pedro Sánchez. Mañana vuelve el Consejo de Ministros, pero tampoco le escucharemos a él".

La sesión de este martes en el Congreso arrancará a las 10.00 horas. El principal punto del día es la posible comparecencia de Sánchez para "rendir cuentas" ante el Pleno del Congreso sobre "la corrupción que afecta a su Gobierno, su familia y al PSOE". El PP justifica su urgencia en la última imputación de Begoña Gómez por un presunto delito de malversación, así como la investigación judicial a Leire Díez y el incumplimiento de "todas las" recomendaciones en materia de prevención de la corrupción en la evaluación del Greco que se tratará en el Consejo de Europa".