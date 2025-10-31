La crítica de Mamen Mendizábal al senador del PP Alejo Miranda: "Ustedes han perdido el foco"

La comparecencia de Pedro Sánchez en el Senado por el caso Koldo sigue dando de qué hablar. Que si las gafas de Pedro Sánchez, su lenguaje no verbal, el papel del presidente de la Cámara Alta o cómo queda el PP tras el papel de Alejo Miranda, quien ha reconocido en una entrevista en Más de uno este mismo viernes que hizo "muchas preguntas en poco tiempo" por la "frustración" que le causaba la actitud del presidente del Gobierno.

En dicha entrevista, por cierto, Carlos Alsina ha preguntado a Miranda sobre el "asunto del hermano de Pedro Sánchez" o, más bien, sobre por qué fue objeto de pregunta durante el turno de preguntas del PP, cuando es un tema que no competía al objeto de investigación de la comisión del Senado.

¿No vivía el padre de Rajoy también en Moncloa?

Ante la respuesta de Alejo -que ha sido la siguiente: "Realmente lo que yo estaba buscando era también ver cuál es el papel que tiene Pedro Sánchez al negar o al permitir que su hermano esté tributando en un país distinto al que tiene que tributar. Pero es que además no estaba escondido en ningún lado. Estaba escondido en la Moncloa con fondos públicos (...)"-, se ha visto obligada a contestar la periodista Mamen Mendizábal, quien acompañaba en antena a Carlos Alsina, junto al resto de tertulianos. "¿No vivía el padre de Rajoy también en Moncloa?", ha espetado Mendizábal.

Y ha seguido diciendo: "Es que eso no tiene ningún sentido como argumento. ¿Y cómo meterlo en una comisión de investigación? En una comisión de investigación de un asunto tan grave como el que estamos viendo que tiene que ver con el Partido Socialista".

Tras esta explicación, Mamen Mendizábal no ha dudado en 'reprocharle' al senador del PP que "han perdido el foco".

En el PP creen que no se cumplieron las expectativas

En las filas del PP no todos sus cargos son tan optimistas y creen que, después de más de un año y medio amagando con citar a Sánchez en el Senado, no se han cumplido las altas expectativas que 'Génova' había puesto con en esta comparecencia.

"Acelerado", "invasivo", "atropellado", "se ha pasado de frenada" e "inquisidor", son algunos de los calificativos que han utilizado en privado dirigentes del PP para referirse al interrogatorio de Alejo Miranda.

Aunque coinciden en que hay que impedir que Sánchez "coloque su libro" con largas exposiciones, creen que ha "interrumpido demasiado" al presidente, impidiéndole contestar. "Yo creo, señoría, que se responde usted mismo", ha llegado a espetarle Sánchez al senador del PP cuando este le ha propuesto un careo con el exministro José Luis Ábalos y el comisionista Víctor de Aldama.

"Si no dejas responder, no puedes luego reconvenir a Sánchez y afearle que no contesta", resume un parlamentario del PP, que cree que Miranda tampoco ha sabido trasladar de la mejor forma posible su ingreso por Covid. Al inicio de su intervención, espetó a Sánchez: "Mientras yo estaba intubado en la UCI, su número dos y tres se hacían de oro".