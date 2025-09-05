La crítica de Antonio Caño a Feijóo por su ausencia en la apertura del año judicial: "Es un error grave"

El acto de apertura del Año Judicial llega este año con polémica y tensión por la presión ejercida tanto por un sector de los jueces como por la oposición al gobierno para que en ella no esté presente el fiscal general del Estado por estar procesado por revelación de secretos.

Es tal el ambiente que los vocales conservadores del CGPJ pidieron en una carta a su presidenta, Isabel Perelló, que le traslade al fiscal que no intervenga en el acto y que el ministro de Justicia, Félix Bolaños, no ocupe un lugar visible para escenificar así el rechazo a lo que consideran "ataques injustos" a los jueces por parte del presidente del Gobierno.

Por su parte, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha explicado que su ausencia del acto solemne de la judicatura que presiden el rey "es coherente" y que la presencia del fiscal general procesado "es una provocación".

Antonio Caño se ha pronunciado en la tertulia sobre esta decisión del líder de la oposición y ha mostrado su total desacuerdo con su manera de actuar.

Señala Caño que Feijóo ha de tener en cuenta que la apertura del Año Judicial no es asunto del fiscal general sino del Poder Judicial, que le ha invitado protocolariamente como jefe de la oposición.

El tertuliano de Más de uno le recuerda a Feijóo que se debe a su función institucional y protocolaria y que cumplir con esa función "es importantísimo" y por eso cree que "es un error grave" del líder de la oposición, que debe demostrar que él sí que cree en las instituciones.