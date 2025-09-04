La crítica de Alsina a la justificación de Feijóo por no ir a la apertura del año judicial: "Nada hay que sostenga esa hipótesis"

El acto de apertura del año judicial que se celebrará el próximo viernes está rodeado de polémica desde que se supo que el fiscal general del Estado está procesado por el caso de supuesta revelación de secretos relacionado con el novio de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Alberto González Amador.

El ambiente previo al acto solemne, presidido por el rey, se ha ido caldeando por las declaraciones del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en las que ha insistido en que hay algunos jueces por "hacer política", en referencia a las causas que afectan a su entorno y a la del propio fiscal general.

Estas declaraciones del jefe del Ejecutivo, respaldadas por el ministro de Justicia, han sido ampliamente criticadas por los jueces que salieron en tromba a defenderse de estas palabras que consideran impropias de un estado de derecho.

Por qué no acude Feijóo

En este contexto, el líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, ha anunciado que no asistirá y, aunque en un primer momento justificó su ausencia en que tenía una acto con Ayuso, esta mañana ha publicado un mensaje en X en el explica que no justificará con su presencia que Sánchez y Álvaro García Ortiz manchen la apertura del año judicial.

"Quien mancha la apertura del año judicial es Sánchez atacando a jueces y un fiscal general procesado que se empeña en intervenir ante el Supremo que le investiga. Someter al Rey a que presencie este choque institucional sin precedente es un error que no avalaré con mi presencia", ha dicho Feijóo concretamente.

Un argumento "resbaladizo"

Carlos Alsina se ha mostrado muy crítico en su monólogo con esta justificación de Feijóo, especialmente con su mención al rey. "Invocar al rey o presentarse como protector del rey para explicar la ausencia propia es como poco resbaladizo", ha señalado Alsina.

El director de Más de uno argumenta que esta mención "supone dar a entender que si el rey pudiera elegir no iría y nada hay que sostenga semejante hipótesis", concluye.

Ya en tertulia, Alsina ha insistido en que esta justificación es "un error".