Crece la presión interna en Podemos mientras se acerca el acto de Yolanda Díaz con 'Sumar'

Mientras Yolanda Díaz va sumando invitados a la presentación de su candidatura, crece la presión a Podemos para que acudan al acto y aparque sus condiciones sobre las primarias, una presión de la propia vicepresidenta segunda del Gobierno al advertir que "en los momentos clave de la historia hay que estar", y también a nivel interno porque algunos dirigentes morados se han descolgado de las consignas de la dirección para no acudir mientras no haya un acuerdo escrito, que no habrá.

Fuentes del entorno de la vicepresidenta, que hablan incluso de rebelión interna dentro de Podemos por haberse enrocado en la exigencia de tener un acuerdo bilateral para elegir a los candidatos de Sumar en primarias abiertas, cuando encima de la mesa tenían una oferta del equipo de Díaz para elegir a los candidatos por primarias y dejar para más adelante la fórmula concreta, que se negociará multilateralmente con el resto de formaciones.

Lo rechazaron porque, según estas fuentes, se empeñaron en ese acuerdo bilateral y por ahí el equipo de Díaz no va a pasar porque además no negocian las cosas a última hora, insistiendo en que sería injustificable que faltara la cúpula de Podemos el domingo en el polideportivo Magariños.

Ya hay dirigentes morados que han confirmado su asistencia al acto de Díaz, entre ellos la ejecutiva de Contigo Navarra-Zurekin Nafarroa, coalición en la que está Podemos, que ha acordado por unanimidad acudir al considerar que todo lo que les une "es mucho más" que lo que les separa, y la delegación estará encabezada por la candidata a la Presidencia foral, Begoña Alfaro.

No estará el vicepresidente del Gobierno balear, Juan Pedro Yllanes, de Podemos, por problemas de agenda, pero su apoyo es total y tampoco la aspirante al Ejecutivo asturiano, Cova Tomé, porque le "ata" la crisis en el Principado, ha contado, pero le hubiera gustado poder estar. El coordinador de Galicia, Borja San Ramón, también dijo hace unos días que le sonaba bien el proyecto.

Otra a la que le seducen los planes de Sumar es la vicepresidenta tercera del Congreso, Gloria Elizo, un verso suelto en Podemos, quien ha insistido hoy en que es importante apoyar a Díaz y no ve problemas en mostrarle su respaldo en este momento en el que sólo se trata de eso, de respaldarla, "no es el registro de una coalición".

Más invitados confirmados al acto de Sumar

La lista de invitados al lanzamiento de la candidatura de Yolanda Díaz, cada vez es más larga al confirmar este jueves su asistencia miembros del proyecto Drago, aunque no su candidato a la Presidencia de Canarias, el exdirigente morado Alberto Rodríguez, porque ese día tiene turno en su trabajo en la refinería de Santa Cruz de Tenerife.

Si bien Drago ha dejado claro que "la órbita" de su proyecto es un marco estrictamente canario, está abierto a establecer cauces de diálogo con otros agentes políticos.

Otras fuerzas que se sentarán en las gradas del polideportivo, como Más País, que estará representado por su núcleo duro, con Íñigo Errejón a la cabeza, evitan meterse en la pelea entre Sumar y Podemos, pero su líder ha defendido que estar ahí "es la decisión correcta" y lo que hagan otros no les compete.

Joan Baldoví, el aspirante de Compromís a la Generalitat valenciana no asistirá a la cita del Domingo de Ramos, pero sí el alcalde de Valencia, Joan Ribó, y ha insistido Baldoví en que para su partido lo importante ahora es el 28M y "revalidar el gobierno progresista" en la comunidad.

Quienes más exteriorizan su preocupación por este choque que puede dar al traste con la unidad de la izquierda y con repetir un Ejecutivo progresista son, por un lado, los socialistas, que ven la mano de Pablo Iglesias detrás de esta estrategia de Podemos y entienden que el exsecretario general está más por la labor del activismo que por la política porque lo debe ver más eficaz.

También le preocupa al portavoz de ERC, Gabriel Rufián, quien ha recordado que él ha negociado con Yolanda Díaz y con Pablo Iglesias y los dos "tienen cosas muy similares para bien y para mal", pero lo que espera es que la ministra de Trabajo negocie su candidatura de manera distinta a como lo hizo con la reforma laboral. "¡Si no vamos aviados!", ha exclamado.

Podemos, por ahora, se mantiene en sus trece y apurará hasta el sábado, cuando celebre su Consejo Ciudadano Estatal, para ratificar su ausencia de Magariños, ya que Sumar no va a aceptar un acuerdo de tú a tú con los morados.

Su ausencia contrastará con la presencia de dirigentes de primera fila de IU, Más País, los comunes, Compromís, la Chunta aragonesista, Batzarre, Drago, Movimiento por la Dignidad y la Ciudadanía de Ceuta o el Partido Verde Europeo, que ya lo han confirmado.