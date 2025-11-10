La contundente opinión de Rubén Amón sobre TVE: "Es militancia pura"

A raíz de la dimisión del director general de la BBC y su jefa de informativos acusados de aplicar un sesgo contra Trump, Rubén Amón reflexiona sobre la televisión pública en España y sus contenidos.

Las críticas a la cadena pública británica por su supuesta inclinación de 'izquierdas' han ido en aumento en los últimos meses, al igual que sucede con la televisión pública en España.

RTVE se ha radicalizado

Para el periodista, de un año a esta parte, la parrilla y la programación de RTVE se ha radicalizado, convirtiendo toda ella en espacios políticos desde la mañana hasta el anochecer.

"Sistemáticamente se emiten contenidos políticos y de vanagloria y propaganda de gobierno. Es militancia pura", dice.

Además, dice que esto no es algo que ocurra específicamente con el gobierno socialista, porque ha ocurrido con otros gobiernos.

El escándalo de la BBC ha estallado tras confirmarse la edición de unas palabras del presidente Trump en un documental en las que parecía incitar directamente al asalto del Capitolio en enero de 2021 cuando no era exactamente así.