Las contradicciones de Ábalos sobre su relación con Aldama: de tratarle como un desconocido a invitarle a casa

El teléfono móvil del supuesto conseguidor de la trama 'Koldo' ha sido desencriptado por la Policía Judicial. Víctor de Aldama facilitó las claves para acreditar las afirmaciones que hizo ante el juez, entre ellas el trato personal, frecuente y de confianza que tenía con el ex secretario de Organización socialista, José Luis Ábalos.

Los mensajes entre Aldama y Ábalos

Se trata de una cadena de mensajes que ha publicado el diario 'El Mundo' entre Aldama y Ábalos en octubre de 2021, varios meses después de que éste dejara de ser ministro de Transportes.

En uno de ellos le dice Aldama al ya ex ministro: "Esto no puede seguir así, es importante que hablemos o que esto pare por el bien de todos, no voy a seguir aguantando mentiras sobre mí que no son".

Añade 'El Mundo' que Aldama había tenido una bronca con Koldo y recurrió a Ábalos advirtiéndole de que podía desvelar información comprometedora. En 2022 le escribe Aldama: "Me gustaría que nos viéramos los dos solos". Responde Ábalos: "Yo estaré en casa toda la tarde".

Ábalos decía que apenas conocía a Aldama

En febrero de 2024, dos años después de este intercambio tan personal, Ábalos sostuvo en una entrevista con Carlos Alsina en 'Más de uno'que apenas conocía a Aldama, al que aún se refería como el presidente del Zamora.+

En esta entrevista, el ex ministro de Transportes, sostuvo que le vio alguna vez en el Ministerio, pero aseguró que el trato no era tan personal como el que reflejan los mensajes.

Según publica el diario 'El Mundo', las comunicaciones entre Ábalos y Aldama reflejan además gestiones llevadas a cabo por el empresario con políticos mexicanos a los que habían acudido a ver todos ellos en viaje oficial a Oaxaca en febrero de 2019. "Por cierto, viene José Murat, del PRI de México y el presidente del partido. Les gustaría tomar un café contigo. ¿Puedo darle tu teléfono?", escribió Aldama a Ábalos el 5 de octubre de 2021. "Que me llame", le respondió Ábalos en referencia al gobernador mexicano al que visitaron un par de años antes.

Cuando se produjo este viaje a Oxaca, Aldama era consejero de Globalia, tenía acceso privilegiado a la cúpula del Ministerio de Transportes y era cónsul honorario de España en México. Él mismo lo reconoció en otros mensajes que también fueron intervenidos por la Guardia Civil, tal y como publica 'El Mundo'.

Aldama: "Con el nuevo Gobierno, lo que se quiera y súper posicionado, podemos hacer mucho". "Con el ministro de Fomento tengo todo armado […] Ábalos puede firmar lo que necesite el país".