Continúa el tsunami de títulos académicos falsos: el presidente del Senado o la adjunta de Organización del PSOE

Continúan apareciendo casos de políticos que falsean y rectifican sus CV. Un tsunami que se desató con el caso de Noelia Núñez, la exvicesecretaria nacional de Movilización y Reto Digital en el Comité Ejecutivo nacional del Partido Popular. Tuvo que dimitir debido a que en la web del Congreso aparecía que había terminado el doble grado en Derecho y Ciencias Jurídicas de la Administración Pública, cuando en realidad no era así.

Le siguió el ex comisionado del Gobierno para la dana, José María Ángel, quien ejerció durante 40 años con un título falso, ya que según informó la Universidad de Valencia, el título de Diplomado en Archivística y Biblioteconomía que supuestamente obtuvo en 1983, no fue incluido en el plan de estudios hasta 1990. En Vox también ha habido una dimisión, la de Ignacio Higuero, ex consejero de Gestión Fiscal y Mundo Rural de la Junta de Extremadura, acusado de falsedad documental.

A estos tres casos se suman el de Ana Millán, la número tres del PP de Madrid que no es licenciada en Políticas, tal y como reconoció el partido. Millán se presentó a las elecciones en Arroyomolinos en 2003 y 2007 alegando que poseía esa titulación, si bien fuentes del PP afirmaron a EFE que "nunca terminó", ya que "le quedaron algunas asignaturas", como avanzó la cadena Ser. Si bien, de momento no ha dimitido, aunque tiene una resolución pendiente por una causa judicial por presuntos delitos de corrupción.

El presidente del Senado también entra en el foco de la polémica

También se ha puesto el foco en el presidente del Senado, Pedro Rollán, porque en su biografía no aparece nada relacionado con una diplomatura en Marketing por la Escuela Superior de Estudios de Marketing, como sí aparece en el perfil del Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz, donde fue alcalde.

El entorno de la presidencia del Senado han explicado que esos cursos los hizo en centros privados, pero que al no estar homologados no los incluyó en la web de la Cámara Alta. Quien se ha pronunciado al respecto es la ministra de Universidades, Diana Morant, que ha pedido al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, "que predique con el ejemplo", ya que "pide tantas dimisiones". Según la ministra, Feijóo "está exigiéndole a los demás y muy poco para sí mismo".

La adjunta de la Secretaria de Organización está en entredicho

Una de las nuevas caras del PSOE tras los escándalos de corrupción es Anabel Mateos, que desde el 4 de julio ocupa el cargo de secretaria adjunta a Organización y Coordinación Territorial. Si bien, según publica El Mundo, corrigió su currículum días después de ser elegida. Resulta que uno de los másteres que supuestamente decía tener, no lo tiene.

Si bien, en lugar de eliminar esta información, la ha matizado y ha indicado que le falta el Trabajo de Fin de Máster para lograr la titulación de manera oficial. Un caso similar al de Pilar Bernabé, la delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, quien dijo ser "licenciada en Filología Hispánica", cuando en realidad solo empezó esos estudios.

El presidente del PP de Navarra

El escándalo de los currículos también afecta al presidente del PP de Navarra, Javier García Jiménez, quien ha tenido que corregir la información que aparece en el portal del Parlamento Autonómico, tal y como adelantó Diario de Noticias de Navarra En un principio decía poseer un Grado en Gestión Comercial y Marketing. Si bien, en realidad es un máster en Marketing y Gestión Comercial de ESIC, una escuela privada.

Este título no es oficial, ya que no está regulado por la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA) y no es necesario haber hecho un grado universitario para matricularse. El presidente ha reconocido al mismo medio que no estudió la carrera que asegurada tener, aunque podría considerarse un "grado", ya que esa palabra aparece en su diploma.