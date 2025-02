Continúa el choque en el Gobierno por la tributación del SMI en el IRPF: "Quiero que paguen los que ganen mucho dinero"

La ministra de Trabajo y vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, ha comparecido en un acto de Sumar en Viladecans junto al ministro de Cultura, Ernest Urtasun. En este acto, Díaz ha acusado a la ministra de Hacienda y vicepresidenta primera del Gobierno, María Jesús Montero de "contradecirse" con respecto al anuncio de Hacienda de que sólo el 20 % de los beneficiarios del SMI tributarían en el IRPF. "Serán sólo algunas personas solteras y sin hijos" dijo Montero en su reaparición en la sede del PSOE de Andalucía.

Díaz ha sido clara y ha mantenido la versión de que se enteró de que los trabajadores que cobrasen el SMI tributarían en el IRPF por la prensa. Además, Díaz ha vuelto a manifestarse partidaria de que "paguen los que cobran más, no los que ganan 15.000€ al año".

En esa misma línea ha contrapuesto la versión dada por Montero, en la que la ministra de Hacienda aseguraba que percibir el SMI significaba vivir con dignidad y que por consiguiente eso suponía una serie de "derechos y deberes". "No comparto que vivir con 1.184 euros al mes permita a la gente vivir con dignidad" ha sentenciado la ministra de Trabajo.

La Ministra ha pedido el apoyo del PP

En ese mismo acto, Yolanda Díaz ha pedido el apoyo del Partido Popular para sacar adelante la nueva jornada laboral. "No hagan sufrir a los trabajadores" decía la ministra en referencia a que los de Alberto Núñez Feijóo apoyasen con sus votos la aprobación de la nueva jornada laboral de 37,5 horas.

En su turno de intervención, el ministro de Cultura, Ernest Urtasun se ha mostrado en la misma línea que la presidenta de su partido. Ha sido muy crítico con el sector de las energéticas, diciendo que "no pagan un duro" En el mismo tono, Urtasun ha criticado que la patronal no apoyase la nueva jornada laboral y ha manifestado que "la aprobación de la jornada laboral no la deciden ellos, la decide la mayoría social".