El Constitucional rechaza el recurso de Santos Cerdán contra su entrada en prisión

El Tribunal Constitucional ha decidido, por unanimidad, inadmitir el recurso de amparo presentado por el ex secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, contra su entrada en prisión provisional por la presunta trama del 'caso Koldo' relativa al cobro de comisiones a cambio de la adjudicación de obra pública, por falta de especial trascendencia constitucional, según ha comunicado este lunes la corte de garantías.

Se trata de una decisión que era de prever pues rara vez este tipo de recursos suele prosperar porque se trata de una diligencia adoptada durante la fase de instrucción, es decir, que el procedimiento judicial aun sigue en curso y la corte de garantías no suele intervenir en estas situaciones.

Cerdán denunció vulneración de derechos fundamentales

En su recurso, Cerdán denunció una vulneración de sus derechos fundamentales al considerar que ha tenido "en todo momento un comportamiento ejemplar" con la Justicia.

Client Challenge JavaScript is disabled in your browser. Please enable JavaScript to proceed. A required part of this site couldn’t load. This may be due to a browser extension, network issues, or browser settings. Please check your connection, disable any ad blockers, or try using a different browser.

Cerdán ingresó el pasado 30 de junio en la cárcel de Soto del Real (Madrid). El Supremo motivó la decisión en que cree que existe riesgo de destrucción y alteración de pruebas, manipulación de testigos e incluso de que mueva posibles fondos ocultos.