El Constitucional avala que el procés constituyó sedición y rechaza amparar al ex consejero catalán Jordi Turull

El Pleno del Tribunal Constitucional ha rechazado este miércoles el recurso presentado por el ex consejero Jordi Turull contra la condena a 12 años de prisión por los delitos de sedición y malversación que le impuso el Tribunal Supremo en la causa por el 'procés' independentista en Cataluña.

El Supremo no vulneró los derechos de Turull con su condena de 12 años por sedición y malversación, aplicó adecuadamente un tipo delictivo que no es "vago" sino "taxativo". El Constitucional avala que el procés constituyó sedición y que los actos del líder independentista, cuyo recurso de amparo ha rechazado hoy, no fueron libertad de expresión.

La decisión no es unánime, pues contará con el voto particular discrepante de dos de los nueve magistrados que han decidido sobre este asunto, los progresistas Juan Antonio Xiol y María Luisa Balaguer.

Se trata de la primera sentencia que el tribunal de garantías dicta en relación con las condenas de sedición impuestas, tras haber rechazado de forma unánime en sendas resoluciones los recursos de otros dos ex consejeros, Meritxell Borrás y Carles Mundó, si bien en ambos casos la condena era menor, por un delito de desobediencia.