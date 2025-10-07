El Constitucional admite el recurso de Puigdemont pero mantiene vigente la orden de detención en España

El Tribunal Constitucional ha decidido este martes admitir a trámite el recurso de amparo presentado por el expresident de la Generalitat, Carles Puigdemont, contra la decisión del Tribunal Supremo de no aplicarle la ley de amnistía en el caso de malversación. Sin embargo, el alto tribunal ha rechazado suspender la orden de detención nacional que sigue activa contra él.

Según fuentes jurídicas citadas por EFE, la decisión se ha tomado mediante una providencia que contó con el respaldo de los siete magistrados de la mayoría progresista, junto con el juez César Tolosa. En contra votaron los magistrados Ricardo Enríquez, Enrique Arnaldo, Concepción Espejel y José María Macías. La división interna no es habitual en este tipo de decisiones, que suelen adoptarse por unanimidad.

En anteriores ocasiones, el Constitucional sí había admitido sin discrepancias los recursos presentados por el exvicepresidente catalán Oriol Junqueras y los exconsellers Jordi Turull, Dolors Bassa y Raül Romeva.

Junto al recurso de Puigdemont, que previsiblemente no se resolverá hasta el próximo año, el Pleno también ha aceptado tramitar las impugnaciones de los exconsellers Antoni Comín y Lluís Puig, quienes recurren igualmente la negativa del juez Pablo Llarena a aplicarles la amnistía por el delito de malversación.

Paralelamente, el Constitucional ha rechazado la medida cautelar solicitada por la defensa de Puigdemont para suspender la orden de detención. En su lugar, el tribunal ha optado por abrir una pieza separada de medidas cautelares, que será trasladada a la Fiscalía y al resto de las partes implicadas.