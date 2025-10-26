El Consejo de Ministros aprobará este martes la reforma que atribuye la instrucción penal a los fiscales

El Consejo de Ministros aprobará el próximo martes el Proyecto de Ley Orgánica de Enjuiciamiento Criminal (LOECrim), según ha avanzado 'La Sexta'. Esta ley atribuirá a los fiscales la instrucción penal y expulsará a los partidos políticos de la acusación popular. Además, permitirá ampliar a cinco años el mandato del fiscal general del Estado.

El proyecto entrará en vigor el 1 de enero de 2028, según han asegurado fuentes del Gobierno al citado medio. En consecuencia, la nueva norma no afectará a las causas que actualmente se encuentran en tramitación, incluyendo también a las que afectan a Álvaro García Ortiz, actual fiscal del Estado.

Esta ley, que sustituirá a la actual (redactada en 1882), tiene el objetivo de modernizar el proceso penal, según indica el Gobierno central.

Novedades y modificaciones

Con la nueva ley habrá un cambio en el modelo que regula el procedimiento penal actualmente. A partir de su entrada en vigor, la dirección de las investigaciones penales pertenecerá al fiscal y no al juez instructor.

Asimismo, con el proyecto se modificará el ejercicio de la acusación popular, tal y como recoge 'La Sexta'. Por tanto, los partidos políticos serán excluidos de su ejercicio, así como las personas jurídicas públicas, los sindicatos y asociaciones.