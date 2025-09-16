El Consejo de Administración de RTVE confirma que España se retirará de Eurovisión si Israel participa

El Consejo de Administración de RTVE ha decidido oficialmente que España no participará en el Festival de Eurovisión 2026 si Israel forma parte del certamen. La decisión se ha tomado en una reunión celebrada este martes, 16 de septiembre.

La propuesta fue presentada por el presidente de RTVE, José Pablo López, quien ya había anticipado esta postura en mayo de 2025. Según fuentes internas, la mayoría del Consejo, compuesto por representantes de PSOE, Sumar, Podemos, ERC y PNV, ha respaldado la iniciativa, argumentando que la participación de Israel en el festival no es "oportuna" debido a la situación en Gaza y las acusaciones de crímenes de guerra.

España se convierte en el primer miembro del "Big Five", los cinco principales financiadores de la Unión Europea de Radiodifusión, en anunciar su retirada por razones políticas, generando un precedente que podría influir en otros países miembros. Son los cinco países que más aportan económicamente a la UER: Alemania, España, Francia, Italia y Reino Unido.

Además, es el quinto país en anunciar su retirada si participa Israel, después de Irlanda, Países Bajos, Eslovenia e Islandia. Además, sectores del gobierno español, incluyendo la vicepresidenta Yolanda Díaz y el ministro de Cultura, Ernest Urtasun, han expresado públicamente su apoyo a esta medida.

España es miembro histórico de Eurovisión desde 1961 y ha acudido de manera ininterrumpida al festival salvo en contadas excepciones.

Israel rechaza retirarse

"No hay razón para que Israel no siga siendo una parte importante de este evento cultural, que no puede volverse político", ha defendido el consejero delegado de Kan, Golan Yochpaz.

(NOTICIA EN AMPLIACIÓN) Actualiza la página para ver la última versión