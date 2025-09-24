El Congreso reprueba a Ana Redondo por las pulseras antimaltrato: "La bandera feminista del PSOE se cae a pedazos"

El pleno del Congreso ha votado a favor de reprobar a la ministra de Igualdad, Ana Redondo, por los "fallos" en las pulseras antimaltrato. La iniciativa presentada por el Partido Popular ha salido adelante gracias a sus votos a favor junto con los de Vox y UPN (170 votos). Junts y ERC se han abstenido (16 votos) y el PSOE y el resto de socios han votado en contra (162 votos).

La diputada del PP, Patricia Rodríguez, ha pedido "el cese inmediato" de la ministra de Igualdad, al mismo tiempo que ha mostrado su indignación y consternación. Por ello, ha indicado que "la bandera feminista" del PSOE "se cae a pedazos por sus mentiras y por su enorme hipocresía". "Aquello de 'soy feminista porque soy socialista' ya no se lo cree nadie", ha añadido.

Ha acusado a Redondo de "hipocresía", ya que "no se puede declarar abolicionista mientras mira para otro lado con los casos de consumo de prostitución de sus compañeros" y se ha dirigido directamente al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, por ser "el principal culpable y responsable de tanta ineptitud y de tanta negligencia".

En política hay una manera de demostrar que se tienen huevos; es la transparencia

Vox, por su parte, ha defendido la abolición de la ley de violencia de género, la ley del solo sí es sí y el Pacto de Estado contra la Violencia de Género, mientras que UPN ha "invitado" a Redondo a que dimita. "La transparencia y la información han brillado por su ausencia", ha añadido.

Junts ha optado por señalar la última campaña del ministerio de Igualdad, 'Por huevos' y ha manifestado que "en política hay una manera de demostrar que se tienen huevos, una manera de demostrarlo y es la transparencia". "Y este Ministerio de Igualdad, que ha puesto tantos huevos en su campaña, no los ha tenido", ha apuntado.

El otro partido que se ha abstenido, ERC, ha exigido más responsabilidad al Gobierno y ha criticado que, en lugar de Redondo, haya dado explicaciones la delegada del Gobierno contra la Violencia de Género, Carmen Martínez Perza.

Dejen el miedo y dejen el bulo y dejen de ser Vox

Por su parte, la diputada del PSOE, Trinidad Carmen Argota, ha pedido a los populares que "dejen de embarullar y confrontar" porque es "una irresponsabilidad jugar con el miedo de las víctimas de violencia de género", al igual que dijo la portavoz, Pilar Alegría, tras el Consejo de Ministros. Ha insistido en que las víctimas han estado "protegidas en todo momento" y que los dispositivos no se compraron en AliExpress. "Dejen el miedo y dejen el bulo y dejen de ser Vox", ha apuntado.

En cuanto a los socios del Gobierno, Sumar ha pedido "soluciones inmediatas" para corregir las "deficiencias", así como "un sistema 100% público con gestión transparente, responsable y eficaz". El PNV ha rechazado la moción porque no quiere entrar en el "perverso" juego del PP, aunque tampoco se ha mostrado a favor de los "escapismos" del Ejecutivo en lugar de "aceptar los errores".