El Congreso informa de los pagos a Santos Cerdán: más de medio millón de euros en seis años y casi 41.000 euros solo en kilometraje

El Congreso de los Diputados ha enviado al instructor del 'caso Koldo' en el Tribunal Supremo (TS), Leopoldo Puente, la información que le reclamó sobre los pagos efectuados al ex secretario de Organización del PSOE Santos Cerdán desde 2014, que suman más de 584.000 euros, incluidos más de 40.000 euros en kilometraje.

En la documentación consta que la Cámara Baja pagó a Cerdán entre 2019 y el pasado mes de junio, periodo en el que formó parte de la sede legislativa, un total de 584.783 euros, entre ellos 40.928,80 euros solo en concepto de kilometraje.

Se trata, por tanto, de una cifra similar a la detectada por Hacienda (543.656,84 euros), a pesar de que en las cuentas bancarias de Cerdán la UCOsolo encontró 35.453,20 euros. Fue esta diferencia entre los datos facilitados por la Agencia Tributaria y los reflejados en cuentas bancarias lo que llevó al instructor a reclamar directamente la información al Congreso de los Diputados.

El alto tribunal solicitó la misma información al Ayuntamiento de Milagro y al Parlamento de Navarra, de los que también formó parte Cerdán. El consistorio ha contestado indicando que le pagó un total de 665 euros entre 2014 y 2015, último año de Cerdán como concejal, en concepto de "compensación por asistencia".

Además, el magistrado se dirigió al PSOE para recabar los datos sobre los pagos realizados a Cerdán por cualquier concepto y las donaciones efectuadas por éste al partido desde 2014. En este caso, Hacienda localizó 32.194,98 euros en donaciones pero la UCO solo halló 5.700 euros transferidos desde las cuentas bancarias del ex 'número tres' al partido por ese concepto.

Los gastos en kilometraje

En el documento figura, además, una relación detallada del kilometraje que la Cámara Baja le pagó a Santos Cerdán entre los años 2019 y 2015, que ascendió a 40.928 euros.

Por años, 830 euros en 2019, 5.840 euros en 2020, 7.470 en 2021, 6.972 euros en 2022, 7.589 en 2023, 8.857 en 2024 y este año, entre enero y mayo, cuando renunció al escaño tras su imputación, 3.369 euros.

Las transferencias emitidas por el Congreso para el pago del kilometraje se efectuaron bajo el concepto 'normal', que se refiere a actividades parlamentarias como plenos, comisiones y viajes autorizados por la Mesa del Congreso, y también como 'firma portavoz', que alude a 'otras tareas parlamentarias' sin especificar.