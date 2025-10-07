El Congreso corrige a Patxi López y aclara que los gastos no los pagan en efectivo

Las imágenes de último informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que mostraban sobres con dinero en efectivo, con el logotipo del PSOE y el nombre de José Luis Ábalos escrito a lápiz, han vuelto a hacer resonar las acusaciones de "financiación ilegal" del partido.

El portavoz del PSOE en el Congreso, Patxi López, ha utilizado como argumento para defenderse de estas acusaciones, que pagar en efectivo "es una práctica habitual en todas las empresas, incluso en el Congreso y el Senado" y ha explicado que si un diputado tiene un viaje internacional, las dietas se pagan "en metálico". En el Congreso se justifican "con los tickets o lo que sea" después del viaje, mientras que en el Senado se pagan "por adelantado".

"¿Cuántas miles de empresas en España hacen exactamente lo mismo? Decir que es una financiación irregular..." se ha preguntado López. El dinero de esos sobres procede de "las cuentas". "Está todo registrado y auditado, todo", ha insistido.

Asimismo, ha recordado que si hubiera "fuentes de ingresos no declaradas de Ábalos serían otras ajenas al PSOE" y que el informe de la UCO "reconoce que todos los ingresos están justificados y que los pagos en efectivo fueron declarados y auditados con el aval del Tribunal de Cuentas". "El informe no atribuye en ningún momento al PSOE ninguna irregularidad ni conducta reprochable", ha añadido.

El PSOE, el Congreso y el Senado corrigen las palabras de López

Tras estas declaraciones de Patxi López, fuentes del PSOE han aclarado que en el caso del Congreso se pagan "vía transferencia", y no en efectivo, como ha dicho el portavoz. La Cámara Baja ha confirmado este dato, tal y como ha publicado el diario El Mundo.

Por su parte, el Senado ha emitido un comunicado en el que indica que los únicos pagos que se hacen en efectivo son los correspondientes a "las dietas de desplazamientos oficiales" con el fin de "facilitar la disponibilidad inmediata de efectivo para los gastos que puedan ocasionar los desplazamientos oficiales de los senadores", porque a veces se hacen sin casi antelación.

"Es un sistema absolutamente transparente. Para cada pago, se realiza un expediente económico en el que se reflejan todos los elementos: destinatario, concepto, cantidades, etc", han asegurado. Después, toda la información se traspasa a la Agencia Tributaria. "El Senado actúa como administración pública y no está sujeto a los límites que se establecen en la ley de prevención de blanqueo de capitales para empresarios y profesionales", concluye el comunicado.

Desde el PSOE insisten en que no hay financiación irregular

La portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, tras el Consejo de Ministros, ha puesto como ejemplo las ocasiones en las que un senador va al extranjero. "Esa dieta, el Senado se la paga en metálico abonando la factura o el ticket. Es una práctica habitual siempre que haya un registro contable", ha señalado.

Desde el partido socialista insisten en que el informe de la UCO refleja que no ha habido financiación irregular y que "todo el dinero del PSOE tiene origen legal". De esta manera, desmienten las acusaciones del PP, al que han acusado de "manipular" tras conocerse el último informe de la Guardia Civil.