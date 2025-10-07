El Congreso aplaza la votación del decreto de embargo de armas a Israel para que no coincida con el aniversario del 7 de octubre

El Congreso de los Diputados ha aplazado la votación del decreto de embargo de armas a Israel para que no coincida con el aniversario del 7 de octubre, fecha en la que hace dos años se produjera el atentado de Hamás que dejó casi 1.200 muertos, según han informado a EFE fuentes parlamentarias.

La decisión se ha tomado tras las quejas de la embajada israelí, que lamentaba que esta votación se produjera en una fecha tan señalada. La Junta de Portavoces del Congreso ha tomado la decisión con apoyo de la mayoría parlamentaria y tras la petición formal de Junts. En un principio, la votación iba a celebrarse el martes por la tarde.

El PP, por su parte, había pedido que se aplazara a la próxima semana. La vicesecretaria de Regeneración Institucional del partido, Cuca Gamarra, calificó de "impresentable" que se hubiera elegido el 7 de octubre para votar el decreto ley cuando había de margen hasta final de mes para que fuera convalidado.

El Gobierno de Benjamin Netanyahu calificó de "perverso, inhumano y aberrante" que la votación se celebrara el 7 de octubre. Aunque la votación como tal se celebre el miércoles, el debate sí va a celebrarse esta tarde como estaba previsto.

Tras la decisión han llegado las primeras reacciones. La portavoz parlamentaria de EH Bildu, Mertxe Aizpurua, se ha mostrado contraria a la decisión, y ha tachado de hipócrita la decisión. "Hay que dejar de lado la hipocresía y hacer memoria de lo que ha pasado".

Por su parte, al portavoz de Podemos ,Ione Belarra, que "no habrá gran diferencia entre votar el martes o el miércoles" y reitera sus palabras al catalogarlo de "embargo fake" que "para lo único que sirve es para darle un titular a Sánchez". Además, añade, que "no debería haber nadie en este hemiciclo interesado en que este real decreto ley no salga", dirigiéndose a los partidos que van a votar en contra.

Desde los Comunes, su diputada Aina Vidal no tiene dudas de que el decreto va a aprobarse y considera que "debe ser aprobado por el máximo número de grupos en Cámara". Aunque el decreto "es mejorable", es "fundamental para que nuestro país dé un paso más para terminar con cualquier tipo de complicidad con Israel", ha añadido.

El aplazamiento llega tras el comunicado enviado por la Embajada de Israel en el que muestra su "repulsa" por la "elección del 7 de octubre para la votación del decreto del embargo de armas a Israel". "Es una decisión cínica y condenable, especialmente en estos días tan delicados, cuando los equipos de negociación se reúnen para poner fin a la guerra", explican.

El decreto del embargo de armas fue anunciado por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, el pasado 8 de septiembre como una de las nueve medidas "inmediatas" y "urgentes" contra el "genocidio" de Israel en Gaza. Si bien, pasaron dos semanas hasta su aprobación y generó discordancias entre los socios.

Podemos lo calificó como "decreto fake" y hasta el último momento ha mantenido en duda su voto. Por su parte, Sumar quería que se tramitara como proyecto de ley para poder introducir enmiendas. Desde ERC acusaron a Sánchez de la demora y le avisaron de que iban a "seguir apretando para que esa ley sea una realidad". El Partido Popular, mientras tanto, ha mantenido en vilo su voto hasta el último momento.