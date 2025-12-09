El Congreso abre un expediente sancionador a Bertrand Ndongo: el primero tras la reforma del reglamento

El órgano encargado de evaluar las malas prácticas periodísticas en el Congreso ha celebrado su primera sesión, que se ha saldado con la apertura de un expediente a Bertand Ndongo, que fue denunciado por Sumar por interrumpir una rueda de prensa de su portavoz, Verónica Martínez Barbero.

PSOE y Sumar han votado a favor, mientras que el PP ha votado en contra. Bertrand Ndongo, acreditado por el medio Periodista Digital, fue denunciado por interrumpir de manera "reiterada" la rueda de prensa de Martínez, así como al periodista que en ese momento tenía el turno de palabra.

Ndongo se enfrenta a una suspensión de mínimo 11 días, máximo tres meses

Es la primera denuncia que registra este órgano, que se ha constituido tras la entrada en vigor de las normas aprobadas por el Congreso referentes a los periodistas acreditados en la Cámara. Sumar ha presentado la denuncia amparándose en el artículo 98 del Reglamento, que califica como infracción grave "obstruir o interrumpir el orden de las ruedas de prensa o demás encuentros de los miembros de la Cámara con los representantes de los medios de comunicación".

Asimismo, Sumar ha tachado a Ndongo de "agitador y pseudoperiodista" y esperan que le retiren la acreditación, suspensión que puede ir desde los 11 días hasta los tres meses.

Cómo funciona el Consejo Consultivo

El Consejo Consultivo es el encargado de tomar una decisión. Está integrado por todos los grupos políticos, a excepción de PP y Vox, que se han autoexcluido. También forman parte de él dos miembros de la Mesa del Congreso, dos periodistas de la Asociación de Periodistas Parlamentarios (APP), la persona que en ese momento la Secretaría General del Congreso y otro representante de la Dirección de Comunicación de la Cámara.

Según el Reglamento, solo tienen derecho a voto los miembros de los grupos políticos, pero no todos valen lo mismo, sino que se determina en función de la representación que tengan en la Cámara Baja. Este consejo tiene un plazo de 15 días para elaborar un informe sobre los hechos denunciados. Pasado ese tiempo, el informe se devuelve a la Mesa, que designará a una persona para que lo instruya. En un máximo de seis meses la Mesa tiene que tomar una decisión.

En la próxima reunión, la Mesa del Congreso se pronunciará por la denuncia que la APP ha presentado contra Vito Quiles por grabar al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en los pasillos del Congreso, lugar donde solo pueden grabar los medios autorizados en régimen de 'pool'.