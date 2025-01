Confusión en Moncloa tras la declaración de Trump: "Evidentemente, España no es un Bric, no es un país emergente"

La declaración de Donald Trump encasillando a España como un país de los BRICS (potencias emergentes) ha generado cierta confusión en el Gobierno con una parte que considera que se trata de un error del nuevo presidente de los EEUU y otra que intuye algún mensaje tras sus palabras.

Y ha ido más allá y ha criticado a España por su "baja" aportación a la OTAN, amenazando por ello con subidas de aranceles, ha multiplicado las reacciones políticas en nuestro país.

Ante este error del nuevo presidente estadounidense, el Gobierno ha preferido la prudencia y eludir el conflicto con "un socio fiable" y que hará todo lo posible para continuar teniendo una relación estratégica con Estados Unidos.

Es el mensaje que ha dado la portavoz del Ejecutivo, Pilar Alegría, quien ante el error de Trump se ha limitado a señalar que "evidentemente España no es un BRICS, no es un país emergente" y ha dicho que no sabía si fue una confusión o no.

El ser considerado un BRIC, está estrechamente relacionado con la subida de aranceles. Al respecto, la ministra ha recordado que en la última década se han duplicado los intercambios comerciales entre los dos países y ha insistido en que España es el "principal motor" económico de la UE, reiterando además el compromiso "absolutamente claro y firme" con la OTAN al recordar que es el octavo país contribuyente de los 32 que integran la alianza.

En la misma línea se ha pronunciado la ministra de Defensa, Margarita Robles, al subrayar desde Beirut que España "es un aliado serio, fiable, responsable y comprometido", con más de 3.800 militares en misiones de paz y con presencia en Letonia, Eslovaquia, Rumanía o Turquía en el ámbito de la Alianza.

Ha destacado el enorme esfuerzo inversor de España en defensa, en relación con el objetivo acordado en la última cumbre de la OTAN, celebrada en Madrid, para que los países miembros aportaran al menos el 2 por ciento, un objetivo que España se comprometió a alcanzar en 2029.

Sin embargo, la parte de Sumar del Ejecutivo sí ha entrado en la polémica al advertir que la vuelta de Trump es "peligroso" como ha asegurado la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, quien ha urgido a promover un proyecto europeo más fuerte para hacer frente a la política proteccionista del nuevo presidente de Estados Unidos.

Cree que hoy, más que nunca, Europa tiene que jugar un papel destacado, porque la estrategia de Trump es clara: "aniquilar todo el espacio europeo".

Y desde la derecha han aprovechado la equivocación de Trump para cargar contra el Ejecutivo, de manera que la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, ha señalado que se encargará "personalmente" de demostrar que España no es parte de los países BRICS (asociación de Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica).

Ayuso ha ofrecido a Trump la colaboración de la Comunidad de Madrid, a quien ha deseado "todos los éxitos", y ha lamentado que "el ideario progresista” del Ejecutivo haya llevado a que EEUU nos vea “alineados con dictaduras y países empobrecidos”.

Además, el portavoz del PP en el Congreso, Miguel Tellado, ha dicho que no hay que tomarse "al pie de la letra" la confusión con los BRICS, aunque lo ve una muestra preocupante de que existe "una percepción internacional de que España no es fiable".

"España no es el Gobierno Sánchez. Es evidente que la imagen internacional de España se ha dañado", ha señalado Tellado, que ha aludido a la degradación institucional o a la "connivencia que Sánchez mantiene con determinadas dictaduras, como es el caso de Venezuela".

Por parte de Vox, cuyo líder acudió a la toma de posesión de Trump en Washington, han defendido al nuevo mandatario estadounidense, porque "mira por los intereses de su pueblo y los protege", ha dicho la portavoz parlamentaria, Pepa Millán.

Además, considera que la posibilidad de que Trump imponga aranceles a España no es un problema de EEUU sino de las políticas impuestas por la Unión Europea y la "competencia desleal" de países extracomunitarios.