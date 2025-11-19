Un concejal del PP a otra de Más Madrid en Manzanares El Real: "Ridícula. A callar, que estás más guapa"

Un nuevo encontronazo ha marcado este miércoles el pleno en Manzanares El Real, en el que el concejal del PP, Damián Guijarro, se ha dirigido a la segunda teniente de alcaldesa con insultos y comentarios despectivos y machistas.

"A callar que estás más guapa", ha sido uno de esos comentarios que el concejal popular a dedicado a la de Más Madrid, Patricia Ibáñez, cuando ésta se ha referido al camping de la localidad, que es el negocio de Guijarro.

"A ti tres cojones te importa. A ti te importa tres huevos lo que yo pueda hacer en el camping, ¿qué te importa a ti?", ha estallado Guijarro contra Ibáñez ante las interrupciones de la alcaldesa, Alicia Gallego (PSOE), que dirigía el pleno.

El concejal del PP también le ha llamado "ridícula", le ha dicho que "te tendría que hablar de otra manera", y la acusado de traicionar a una compañera.

Después de ser llamado al orden tres veces, la alcaldesa le ha terminado echando del Pleno, a lo que Guijarro le ha contestado "que te vayas a la mierda".

El PP ha exigido a su concejal la rectificación de sus palabras y han asegurado que no comparten ese tono con ningún tipo de adversario. "Nos da igual hombre o mujer, no son formas de dirigirse a un adversario político. Este no es el estilo del Partido Popular", han señalado fuentes del PP a EFE.

Damián Guijarro ya estuvo en el punto de mira hace unos meses después de que se dirigiera a la concejala de Hacienda y Deportes, Gema Revenga, como "señora comunista" y le hablara de "las rodilleras que hay que comprar en este ayuntamiento para que no le salgan callos en las rodillas".