La Comunidad de Madrid estalla contra Puente: "Que deje de tuitear y se ponga a gestionar"

El portavoz del Ejecutivo autonómico, Miguel Ángel García Martín, ha criticado al Gobierno tras el descarrilamiento de un tren de Cercanías en San Fernando de Henares, que ha causado seis heridos leves, y ha declarado: "Esto no puede volver a ocurrir".

"Exigimos al Gobierno central que se tome en serio la seguridad del Cercanías, que invierta en el Cercanías y el sistema ferroviario de nuestro país", ha dicho García Martín en unas declaraciones remitidas a los medios desde el lugar del accidente.

García Martín ha apuntado que el Consorcio Regional de Transportes (CRTM) ha intervenido "para garantizar la movilidad en la zona, con un refuerzo de las líneas de autobuses interurbanos en el Corredor del Henares y también con un refuerzo de la Línea 9 de Metro".

En concreto, se han reforzado con cinco autobuses las líneas 281 y 287, que conectan la capital con los municipios del Corredor del Henares; y se ha aumentado en un 10% la frecuencia de trenes en la Línea 9 de Metro, incrementándose el personal de atención al usuario en las estaciones con mayor demanda.

A su vez, García Martín ha señalado al ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, al que ha reclamado que "deje de tuitear y que se ocupe de las importantes competencias que tiene".

El descarrilamiento del tren se ha producido a las 15.26 horas, por causas que ya se investigan. Las primeras llamadas al 112 se han recibido inmediatamente después, y los pasajeros del tren han tenido que ser evacuados. El tráfico ferroviario está interrumpido en ese punto, después de que a las 15.53 horas los servicios de emergencia hayan solicitado el corte urgente de tensión.

La suspensión del servicio afecta a los servicios de Media Distancia que utilizan esa vía y las líneas C-2 (Guadalajara-Chamartín), C-7 (Alcalá de Henares-Príncipe Pío) y C-8 (Guadalajara-Villalba) de la red de Cercanías de Madrid, que circulan con "demoras y detenciones prolongadas".

Adif ha agregado en sus redes sociales que los trenes procedentes de Atocha están finalizando su recorrido en Coslada, y los trenes con salida de Guadalajara están llegando hasta Alcalá de Henares, quedando sin servicio las estaciones de La Garena, Soto del Henares, Torrejón de Ardoz y San Fernando de Henares.

Renfe ha establecido un servicio especial de autobuses lanzadera entre Alcalá de Henares y Vicálvaro y otro entre Guadalajara y Alcalá de Henares, según indica Cercanías Madrid en sus redes sociales.

Según ha informado Renfe a última hora de este lunes, el servicio de Cercanías seguirá afectado durante la jornada del martes debido a las labores operativas en la zona y afectará a los servicios de Guadalajara - Chamartín y a San Fernando - Atocha.