"Cómo va a sufrir una gota de sudor hoy, sabiendo de su astucia escapista": La sentencia de Rubén Amón sobre la comparecencia de Sánchez

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha admitido que en "alguna ocasión" ha podido cobrar dinero en efectivo del PSOE como secretario general de la formación, aunque ha asegurado que pagos "anecdóticos", siempre "con factura", "dentro de la legalidad" y nunca por encima de mil euros.

Así lo ha comunicado al inicio de su comparecencia en el Senado en la comisión de investigación del 'caso Koldo', donde responde a preguntas de todos los senadores sobre la existencia de una presunta 'caja B' del PSOE, así como lo que sabía de las presuntas mordidas recibidas por Koldo García, Santos Cerdán y José Luis Ábalos.

"La actuación del PP es muy arriesgada"

Antes del inicio de la comparecencia, la 'Tertulia' de 'Más de uno' ha debatido sobre qué se puede esperar de ella y sobre cómo podrá afectar al futuro del presidente del Gobierno. Toni Bolaño reconoce que espera "poco", debido al "spoiler" de Alberto Núñez Feijóo, cuando dijo que pasase lo que pasase, esto acabaría en una denuncia sobre la "'caja B' y la corrupción".

Considera que "la actuación del PP es muy arriesgada porque el ocultar quién es el senador que va a hacer las preguntas tiene un poco de kafkiano y de guasa, pero Pedro Sánchez puede ser muchas cosas, pero se puede fajar bien en un debate parlamentario".

Rubén Amón: "Sánchez es el mayor maestro del escapismo"

De la misma opinión es Rubén Amón, que ve "un error y un planteamiento equivocado" sobreponer la investigación y la comisión parlamentaria con la investigación judicial. "Que una se produzca 24 horas después de la otra sólo redunda en la inoportunidad de las comisiones parlamentarias y que se tenga como trofeo de caza a Sánchez sabiendo que es el mayor maestro del escapismo va a restregarle al PP la propia iniciativa".

Por Amón lo tiene claro: "Cómo va a sufrir una gota de sudor Sánchez hoy, conociéndolo como lo conocemos y sabiendo de su astucia escapista".