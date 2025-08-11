Comienza el reparto de menores migrantes no acompañados desde Canarias a la Península

El Gobierno comienza este lunes 11 de agosto el reparto de menores migrantes no acompañados solicitantes de asilo desde Canarias hasta la Península. Aunque hace unos días estaba en duda el traslado, porque el Gobierno de Canarias requirió al ministerio de Seguridad Social y Migraciones más datos sobre esta primera derivación, fuentes del departamento dirigido por Elma Saiz han asegurado que finalmente se llevará a cabo.

Aun así, fuentes de la Consejería de Bienestar del Gobierno de Canarias han explicado a EFE que las salidas del día 11 dependen de la disponibilidad de plazas en los vuelos y que si no se puede efectuarse, el Gobierno central tendrá que presentar la solicitud de nuevo.

Tras la solicitud del Ejecutivo presentada el pasado jueves se definió que los menores trasladados serán 10 y que estarán acompañados por personal de entidades colaboradoras y profesionales del Ministerio designados por la Secretaría de Estado de Migraciones.

Dos traslados semanales de entre 15 y 20 menores cada uno

A partir de aquí y en cada reunión que mantienen el Gobierno central y Canarias, que es quien tiene la tutela de los menores, cada martes se establecerán las fechas de los próximos traslados: en principio va a haber dos cada semana de entre 15 y 20 jóvenes cada uno, tal y como señaló la directora general de Infancia del Gobierno de Canarias, Sandra Rodríguez.

Los menores que han solicitado este asilo es un "perfil altamente vulnerable", según han contado fuentes ministeriales. Muchos de ellos han huido de guerras, solos, y en su mayoría son niños y adolescentes de Mali.

Con este traslado se cumple la orden emitida por el Tribunal Supremo que el pasado 25 de marzo ordenó al Gobierno que se hiciera cargo de alrededor de 1.200 menores migrantes no acompañados que habían pedido asilo en el archipiélago, en respuesta a unas medidas cautelares pedidas por las Islas Canarias.

Para ello, el Consejo de Ministros aprobó una partida de 40 millones para crear 1.200 plazas en la Península. De ellas, el Ministerio aportó 750, que se están concretando con las entidades colaboradoras para su disponibilidad inmediata.

El PP estará "muy vigilante", mientras que Madrid no recibirá ninguno

El Partido Popular se ha pronunciado sobre esta decisión y ha avisado de que van a estar "muy vigilantes". "Vamos a ver qué es lo que sucede el lunes 11 y desde luego nosotros estaremos muy vigilantes", expresó el secretario general del partido, Miguel Tellado. Igualmente, lamentó la "falta de información" y que el Ejecutivo no haya explicado "a nadie" cómo va a ser ese traslado de mil menores.

La Comunidad de Madrid, por el momento, no va a recibir a ningún menor después de lo sucedido con el centro de acogida de Pozuelo de Alarcón -el ayuntamiento emitió una orden de cierre, porque la licencia era para uso como hotel o centro docente, pero no como lugar de residencia-.