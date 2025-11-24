Comienza el juicio a la familia Pujol: quién es quién y por qué se les juzga

Empieza uno de los juicios más esperados, el de la familia Pujol. A la espera de saber si el expresident de la Generalitat y cabeza de familia, Jordi Pujol, podrá comparecer debido a su estado de salud, sus siete hijos, 11 empresarios, un exdirectivo del FC Barcelona, donantes de Convergencia Democrática de Cataluña (CDC) y miembros de la burguesía catalana sí se sentarán en el banquillo.

Un total de 19 acusados y 254 testigos en un juicio que se alargará durante 41 sesiones. La Fiscalía pide para cada miembro de la familia una pena de entre ocho y 29 años de cárcel. El juicio llega tras una instrucción de más de 13 años y los Pujol deben aclarar si su fortuna procede de una herencia, como ellos aseguran, o de la corrupción, según la Fiscalía.

Una instrucción de más de 13 años de duración

El 25 de julio de 2014, Jordi Pujol publicó un comunicado en el que confesaba que su padre le había dejado una "deixa" (herencia, legado) de 140 millones de pesetas en dólares de los años 80 y que "lamentablemente, nunca se encontró el momento adecuado para regularizar".

Dos años antes habían comenzado a aparecer informaciones "en relación a los miembros de mi familia más directa y a las insinuaciones escritas sobre el origen de los medios económicos", por lo que se vio "obligado" a hacer estas declaraciones. Cabe recordar que desde 1990, el hijo mayor de los Pujol, Jordi Pujol Ferrusola, fue el encargado de gestionar la fortuna.

Esta confesión provocó que el expresident perdiera su sueldo por el cargo que ocupó durante 23 años al frente de la Generalitat. Si bien, tal y como se supo después, la Audiencia Nacional ya investigaba la fortuna de la familia desde 2012, cuando una examante le denunció. En 2014, el juez Pablo Ruz imputó al primogénito y a su mujer Mercè Gironés, por blanqueo de capitales y delito fiscal.

Un año después, los siete hijos, el expresident y su esposa, Marta Ferrusola que murió el año pasado, comparecieron en los juzgados de Barcelona y en 2016 ante la Audiencia Nacional. En 2017, Jordi Pujol ingresó en prisión provisional donde estuvo ocho meses, tras pagar una fianza de medio millón de euros.

Según la Fiscalía, el dinero procede de comisiones

Según la Fiscalía, el dinero no procede de una herencia, sino de comisiones que empresarios afines a CDC pagaban a la familia a cambio de adjudicaciones y contratos públicos. Por eso, para los empresarios la petición es de cinco años de cárcel. Cabe destacar que Pujol en ningún momento ha aportado documento alguno que acredite que el dinero procede de una herencia.

Además, la familia sostiene que esos 140 millones de pesetas aumentaron hasta los 500 millones (tres millones de euros) gracias a la inflación y una serie de devaluaciones que sufrió la moneda. El hijo mayor en su declaración aseguró que había logrado multiplicar por siete el valor de la fortuna en solo una década a través de rendimientos económicos, pero la versión no convence a la Fiscalía.

Así las cosas, la familia Pujol, que en algunas notas de sus transferencias en Andorra -donde permanecieron ocultos estos fondos durante décadas- se autodenominaba "Sagrada Familia", está acusada de fraude fiscal y de blanqueo de capitales, porque el dinero lo lavaban en el extranjero y lo repatriaban después para repartírselo.

Quién es quién en el caso Pujol