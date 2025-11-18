Las comidas de Koldo en pandemia: se gastó 3.000 euros en 15 días en un restaurante

El diario 'La Razón' ha tenido acceso a una cadena de comunicaciones en las que la exmujer de Koldo solicitó al restaurante La Tragantía (donde solían acudir los investigados en el caso Koldo) las facturas de los almuerzos en pandemia.

El restaurante remitió a la ex mujer de Koldo, Patricia Úriz, cinco almuerzos que tuvieron lugar entre los días 1 de junio y 12 de junio de 2020. Después, la mujer reenvió estos documentos a Koldo García más de un mes después, el 28 de junio.

Comidas de 40 personas en pandemia

Koldo solía adelantar los gastos de Ábalos, pero según publica 'La Razón'' se desconoce si las facturas de estos almuerzos las presentó como pagos de partido o del Ministerio. En los justificantes remitidos por el restaurante, se desprende que en esos almuerzos participaron bastantes personas.

En uno de ellos hubo hasta 40 personas y costó 1.200 euros. Cabe recordar que en esa época todavía estaba vigente el estado de alarma y que se estaba produciendo la desescalada. La cifra total de los cinco almuerzos ascendió a 3.300 euros.

Las cinco comidas

Los documentos pertenecen a un almuerzo para 40 personas el 1 de junio y con valor de 1.200 euros; otro de 900 euros por un acomida con 30 personas el 3 de junio; otro de 300 euros relativo a un almuerzo para 10 personas el 10 de junio y otros dos de 450 euros cada uno para 15 personas con fechas de 11 y 12 de febrero.

Reuniones en pandemia

En la primera quincena de junio (cuando se produjeron las comidas) todavía estaba vigente el estado de alarma y los restaurantes tenían limitación de aforo y la distancia de seguridad entre mesas era de dos metros. Además, la ocupación máxima de las mesas era de 20 personas, pero según los documentos, en estas reuniones había 30 y 40 personas.

La UCO sostiene que Koldo García asumía los gastos profesionales y personales de Ábalos y gestionaba los abonos de su hipoteca o se encargaba de recoger el dinero que el PSOE abonó a Ábalos en concepto de liquidación de gastos.

La Audiencia Nacional investiga ahora lo relativo a estos pagos en metálico por un posible blanqueo de capitales porque aprecia una ausencia de control en la caja del partido. Se trata de esclarecer si había control con los justificantes que pasó Koldo García.