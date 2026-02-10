"Come un poquillo, que estás mu delgao": el consejo que le dio una mujer a Pedro Sánchez en su visita a Jaén

Pedro Sánchez se desplazó este lunes hasta Villanueva de la Reina, municipio de Jaén que se vio afectado por los efectos del último temporal de fuertes lluvias. El desbordamiento del río Guadalquivir provocó daños en el pueblo elegido por Sánchez para realizar una visita en la que fue aclamado por muchos de sus vecinos.

Además de comprobar las consecuencias de las lluvias en la zona, Sánchez firmó en el libro de honor del Ayuntamiento y saludó a algunos vecinos congregados en la plaza. El presidente del Gobierno fue recibido con gritos de 'Pedro, Pedro' y se acercó hasta los presentes como gesto de agradecimiento.

Pero ha sido uno de los comentarios de las personas presentes el que se ha hecho viral en redes sociales. En concreto, un 'consejo' de una mujer a Pedro Sánchez. "Come un poquillo, que estás mu delgao", le comentó una vecina a Sánchez, a lo que el presidente solo pudo responder asintiendo mientras seguía saludando al resto de personas en el lugar.

Visitas a las zonas afectadas por el temporal

La visita a Villanueva de la Reina tuvo lugar tras recorrer también la localidad granadina de Huétor Tájar, donde Sánchez pidió un acuerdo nacional ante la nueva realidad climática y prometió implicación máxima del Gobierno para activar los mecanismos necesarios para cuantificar daños y hacer efectiva la reconstrucción de las zonas más afectadas.

En la zona de Villanueva de la Reina, se inundaron parques públicos, instalaciones municipales, zonas de cultivo y también el cementerio local, lo que provocó incluso que tres personas fallecidas no pudieran ser enterradas en la última semana.