Coalición Canaria amenaza con plantar a Sánchez si no se somete a una cuestión de confianza: "Lo vamos a pedir"

La crisis del PSOE y, por ende, del Gobierno sigue marcando la agenda política a pocas horas de que Sánchez comparezca en el Congreso de los Diputados para ofrecer explicaciones sobre el caso Koldo y la implicación de sus dos ex secretarios de Organización en el presunto reparto de mordidas.

Desde que se conoció hace unas semanas el informe de la UCO que señalaba a Santos Cerdán como uno de los principales protagonistas de la trama, la oposición ha salido en tromba a pedir la dimisión del presidente y la convocatoria de elecciones, toda vez que sus socios han pedido explicaciones y algunos han amenazado incluso con retirar su apoyo a Sánchez.

Uno de estos socios es Coalición Canaria, que cuenta con un diputado en el Congreso y que apoyó la investidura de Pedro Sánchez en noviembre de 2023, ha sido uno de los últimos señalar al presidente y pedirle que se someta a una cuestión de confianza, una posibilidad que también se ha señalado en las últimas semanas pero que han descartado desde el Ejecutivo.

La portavoz de la formación canaria, Cristina Valido, así lo ha explicado en las últimas horas en una entrevista en RNE. "Lo vamos a pedir explícitamente y lo vamos a argumentar. Si el presidente no plantea la cuestión de confianza y no hay posibilidad de avanzar porque no hay posibilidad de Presupuestos, pues la organización tomará una decisión definitiva", ha declarado haciendo alusión a una posible retirada de su apoyo.

"No vemos otra salida. No vemos normal que un Gobierno se mantenga porque sí. Ninguno de los argumentos que se plantean parece sensato (…) Si no hay cuestión de confianza, no hay moción de censura y no hay apoyos suficientes para gobernar, ¿qué sentido tiene mantenerse ahí?", ha sentenciado.

En unos términos parecidos se expresó el presidente de Canarias y secretario general de la organización, Fernando Clavijo, en otra entrevista en La Vanguardia, en la que también pidió a Sánchez que se someta a una cuestión de confianza para ver si dispone de los apoyos necesarios para gobernar.

"El presidente debe explicar cómo piensa seguir gobernando. Nuestro voto dependería del horizonte que él dibujase, de sus planes y de sus compromisos (…) No se circunscribe a una crisis de partido, es también una crisis de Gobierno", explicaba Clavijo.