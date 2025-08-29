Clavijo carga contra Abascal por su mensaje del Open Arms: "Desde la comodidad de un despacho con aire..."

Este pasado jueves, el líder de Vox, Santiago Abascal, tachaba de "barco de negreros" al Open Arms, encargado del traslado de refugiados por el mediterráneo. Aseguraba, en su cuenta de X que había que "confiscarlo y hundirlo" para, según él, que "sirva de advertencia" a los que promueven "la invasión de Europa".

Muchos políticos respondieron a ese mensaje a través de redes sociales, y este viernes, Fernando Clavijo, en una entrevista con Miguel Ondarreta en Más de Uno, ha respondido al líder de Vox. El presidente de Canarias ha asegurado que no le ha "sentado bien", ya que estuvo "a 20 metros del muelle de la Restinga, en el Hierro" cuando el barco "se viró y murieron cinco mujeres y cinco niñas, a 20 metros de alcanzar su sueño". "Cuando tienes una responsabilidad pública tienes que ser prudente y sobre todo decente", le ha recordado a Abascal.

El presidente canario ha asegurado que "si Abascal hubiese estado en ese muelle de la Restiña, ese día que viró ese cayuco, probablemente no diría lo que está diciendo", él ha insistido en que lo tiene "grabado la memoria" y que no se olvidará "nunca". Ha señalado también que "desde la comodidad de un despacho con aire acondicionado y con una corte de pelota que te ríe en la gracia, uno puede cometer disparates"

Clavijo ha recordado el trabajo que está haciendo el Open Arms, que "ha salvado más de 72.000 vidas" y ha añadido que es algo que "jamás hará Santiago Abascal" ni él mismo, "por supuesto". "El Open Arms tiene una labor humanitaria y de conciencia de un fenómeno que es dramático", un drama que, tal y como ha indicado, "hay que tratarlo con respeto".

"Podrás estar de acuerdo o no con la política migratoria de Europa o de España" ha dicho el presidente a Abascal, "pero no puede faltarle el respeto a toda esa gente que se juega la vida". Le ha recordado que esos policías y guardias civiles, "no está en un despacho" y que "cobrando el sueldo que cobran, se tiran al mar quemándose los ojos o las manos".