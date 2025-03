Claudia Montes niega la relación personal con Ábalos y asegura que consiguió el trabajo en Logirail a través de un portal de empleo

Claudia Montes, la mujer que fue Miss Asturias en 2017, niega que entrase en Logirail gracias a su relación personal con José Luis Ábalos, tal y como publicaba este lunes 'El Español', y asegura que consiguió el empleo a través de una oferta de 'Infojobs'.

Según informaba este diario, la modelo habría conseguido trabajo como auxiliar administrativa de Logirail, filial de Renfe, entre diciembre de 2019 y febrero de 2022, por la mediación de Ábalos. El mismo puesto que tuvo Jésica en Ineco y Tragsatec en las mismas fechas.

Niega haber recibido dinero de Ábalos en varios pagos

Montes también ha desmentido que el exministro le enviase dinero en tres ocasiones en los meses previos a que firmase el contrato laboral en Logirail . "El único contacto personal que he tenido con José Luis Ábalos se limita a una fotografía entre compañeros del PSOE".

Sin embargo, las información publicada apuntaba que el que fuera la mano derecha de Ábalos, Koldo García, habría enviado a Montes 13.000 euros en tres pagos mediante Bizum, entre septiembre y noviembre de 2019.

Las transferencias, que están en poder de la UCO y han sido incluidas en el sumario del caso Koldo, se realizaron desde "una de las cuentas investigadas en la que recibió pagos de mordidas por adjudicaciones de contratos públicos del Ministerio de Transportes", tal y como recoge 'El Español'.

Los documentos a los que ha tenido acceso este diario, demostrarían que el exministro de Transportes alternó pagos a Jesica y Claudia Montes entre septiembre y noviembre de 2019.

"He cumplido escrupulosamente con todas las condiciones laborales de la empresa en la modalidad de jornada presencial, he realizado siempre las tareas en un lugar físico especifico en los horarios establecidos por la empresa y bajo la supervisión directa de sus responsables", afirma Montes en un comunicado. Además, niega tener relación con el exministro y reconoce "muy esporádicamente" haber cruzado "algún mensaje con el Sr. Ábalos como muchos otros militantes socialistas con un dirigente de mi partido, el PSOE".

"En definitiva, los hechos son los que se incluyen en este comunicado y no los que publican los medios de comunicación. En consecuencia, me dispongo a recabar cuantas publicaciones han faltado a la verdad sobre mi persona y me reservo mi derecho a ejercer acciones judiciales frente a dichas publicaciones", concluye Montes.