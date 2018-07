Ciudadanos insiste en mantener el artículo 155 aunque provoque que se tumben los Presupuestos

El presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, lanzó este jueves el aviso de que si el Gobierno que se forme en Cataluña "sigue haciendo lo mismo" que el anterior, el Gobierno deberá mantener la aplicación del artículo 155. A su juicio, el problema en Cataluña "no se soluciona con una investidura", sino que, cuando se forme un Gobierno, sea quién sea, "hay que ser más vigilantes que nunca".

En la misma línea ha insistido en el Congreso el 'número dos' de Ciudadanos, quien considera que el artículo 155 debe aplicarse "hasta que haya un gobierno que cumpla la Constitución y la ley" y una vez que "los separatistas hayan asumido que su proyecto de ruptura ha fracasado".

En su opinión, nada se habrá arreglado si se devuelve el mando a un nuevo Govern independentista que repite los mismos pasos que el de Carles Puigdemont. "No habremos solventado nada si se levanta el 155 y hay un Govern que sigue pensando que puede seguir actuando fuera de la ley", ha añadido.

Para Villegas, la prioridad del Gobierno no debe ser "salir corriendo de Cataluña" para "tapar su incompetencia", sino que hay que escuchar el discurso de investidura y vigilar los pasos del nuevo Govern. "Si no se asume el marco de la constitución y la ley, no habremos solventado nada y el Gobierno tendrá que seguir actuando".

Y todo ello pese a que, con el 155 en vigor, el Gobierno pueda perder el apoyo del PNV en la votación de Presupuestos del 21 de mayo, lo que derribaría el proyecto pactado. "Hay prioridades --ha dicho Villegas--. Los presupuestos son buenos, pero un golpe a la democracia, un intento de romper España, está por encima".