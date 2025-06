El PP citará en el Senado al administrador de Servinabar, la empresa de Santos Cerdán

El Partido Popular (PP) va a utilizar su mayoría absoluta en el Senado para citar mediante notificación en el BOE a Antxón Alonso, el administrador de Servinabar, -la empresa de Santos Cerdán-, según han informado fuentes del PP y recoge EFE.

El pasado 20 de junio, la portavoz del PP en el Senado, Alicia García, ya anunció la propuesta de los populares para que compareciese el próximo 1 de julio en la comisión de investigación sobre el 'caso Koldo'.

Sin embargo, el Senado ha intentado localizarle por diferentes vías, pero sin éxito, por lo que se ha tomado la decisión de citarte mediante edicto penal -una notificación publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE), una fórmula utilizada por el PP en otros casos como la citación al exCEO de Globalia, Javier Hidalgo o la expareja de Koldo García, Patricia Úriz.

La estrategia de Sánchez: bunkerizarse en su vivienda y no abrir la puerta

Desde Génova esperan que no se trate de una maniobra de distracción desde el Ministerio del Interior. "No es la primera vez que el Ministerio del Interior no acierta con la localización de los comparecientes. Precisamente con los que están más implicados o más pueden contar sobre la corrupción del sanchismo", ha aseverado el PP.

También han señalado la posibilidad de que el Gobierno, el PSOE o "cualquier persona del entorno" del presidente del Gobierno le hayan avisado sobre la citación y que siguiera la "estrategia de Sánchez: bunkerizarse en su vivienda y no abrir la puerta".

"Cualquiera de las dos opciones, o las dos al mismo tiempo, son posibles en la España de Sánchez; que desesperado por tapar la corrupción que asfixia lanzó una guerra sucia contra todos los que quieren investigarla", han apuntado esas mismas fuentes.

En cualquier caso, según el PP, no se van "a doblegar" ni van a "desfallecer en su labor de control al Gobierno y de investigar la corrupción del sanchismo". "El PP va a defender los derechos de los españoles a saber la verdad y no va a dejar que el sanchismo les tome el pelo", han concluido.

El lunes declara Santos Cerdán en el Supremo, por eso el PP augura una "semana de infierno" para el PSOE, tal y como ha afirmado la vicesecretaria de Sanidad y Educación, Ester Muñoz. Para Muñoz, la declaración de exsecretario de Organización del PSOE abrirá "una nueva semana de infierno" para los socialistas, que concluirá probablemente con el Comité Federal "funeral" del partido.