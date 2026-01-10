El PP citará a Salazar en la comisión Koldo del Senado antes de las eleciones de Aragón

El Partido Popular va a citar al exdirigente socialista y exasesor de Moncloa Paco Salazar a la comisión de investigación del 'caso Koldo' en el Senado antes de las elecciones de Aragón que se celebrarán el próximo 8 de febrero. Fuentes del PP han informado de que la comparecencia tendrá lugar antes de que los aragoneses acudan a las urnas.

El secretario general del PP, Miguel Tellado, se ha referido a esta citación en la inauguración de la 28ª Interparlamentaria del partido que se celebra este fin de semana en A Coruña. "Vamos a citarle para que nos cuente qué es lo que sabe, qué es lo que vio en Ferraz y cuál fue su papel dentro de la presunta organización criminal en la que Pedro Sánchez ha convertido a este partido", ha apuntado Tellado, que no ha detallado la fecha de la citación.

Es el quinto pasajero del Peugeot

Según el secretario general del PP, Salazar es "el quinto pasajero del Peugeot" y está dentro de la "trama" en la que está imputado todo el núcleo duro de Pedro Sánchez, por lo que el PP va a obligarle a "rendir cuentas". ·

Las denuncias contra Salazar el paso mes de julio fueron el principio de un goteo de denuncias y dimisiones por parte de distintos cargos socialistas. La exportavoz del Gobierno y actual candidata del PSOE a la presidencia de Aragón, Pilar Alegría, se vio salpicada de lleno porque fue fotografiada comiendo con Paco Salazar cuando ya se habían hecho públicas las denuncias, algo que ella posteriormente reconoció como "un error que no tendría que haberse producido".

El PP está celebrando este fin de semana su 28ª reunión interparlamentaria, justo unos días después del acuerdo para la financiación en Cataluña. "A Sánchez le espera un vía crucis electoral y judicial", ha advertido Miguel Tellado en su discurso de apertura. "Para Sánchez, el Parlamento se ha convertido en un estorbo", ha apuntado.

Otro caso de encubrimiento del sanchismo

El objeto de la comisión Koldo en el Senado, después de varias ampliaciones, es la 'Operación Delorme' y "los presuntos delitos relativos a la corrupción que tengan una relación, directa o indirecta, o conexión con las mismas". Salazar ha sido citado porque está considerado como "otro caso de encubrimiento del sanchismo", ya que fue colaborador de Sánchez en las primarias.

Quien también estaba citado a esta comisión era el exministro de Transportes, José Luis Ábalos, que está en la cárcel y finalmente no acudió porque el Tribunal Supremo consideró que el PP había pedido la comparecencia con "singular premura".

Un nuevo modelo de financiación "justo, solidario y bueno"

En su discurso, el secretario general del PP también se ha referido al acuerdo de financiación entre el Gobierno central y Cataluña, el cual ha calificado de "pacto" para comprar "el separatismo" y repartirse "el dinero de todos los españoles". "Es otro palo para los ciudadanos que cumplen y un premio para los independentistas que mantienen a Sánchez en el poder", ha lamentado.

Es por ello que ha asegurado que cuando Feijóo sea presidente, en el plazo de un año lanzará un nuevo sistema de financiación que será "justo, solidario y bueno" para el conjunto del país. Según Tellado, con este plan mejorará la financiación autonómica en "absolutamente" todas las comunidades.