El CIS de Tezanos da una ventaja de 9 puntos al PSOE sobre el PP en su barómetro de septiembre

El Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) otorga al PSOE una ventaja de nueve puntos sobre el PP, la mayor desde abril del año pasado, en su barómetro de septiembre, con una estimación de voto del 32,7 % para los socialistas y de un 23,7 % para los populares.

La encuesta, a partir de 4.122 entrevistas entre el 1 y el 6 de septiembre -tras un verano marcado por los graves incendios forestales y choques políticos por su gestión- eleva en 5,7 puntos el voto estimado para el PSOE, mientras que el PP baja 2,8 puntos respecto al anterior muestreo de julio.

También cae Vox, que se queda en el 17,3 % de los sufragios al perder 1,6 puntos, en tanto que las demás fuerzas políticas no experimentan grandes cambios, con Sumar en cuarta posición y un apoyo del 7,9 % seguido de Podemos, que logra el 4,3 %.

Sánchez amplía su ventaja

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, aumenta su ventaja como líder preferido para presidir el Ejecutivo, pasando del 22,5% en julio al 24,8% en septiembre, ampliando la diferencia con sus competidores.

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, experimenta un notable descenso, pasando del 11,4% al 9,7%, mientras que el líder de VOX, Santiago Abascal, mantiene una ligera caída del 11,3% al 10,8%. La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, mejora su posición del 3,6% al 4,8%.

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, reduce su apoyo del 5,7% al 3,2%, mientras que el eurodiputado y líder de 'Se acabó la Fiesta', Alvise Pérez, mantiene un 1,1%. La eurodiputada Irene Montero permanece estable en el 1% de las preferencias.

Vivienda e inmigración, principales preocupaciones

La vivienda es el principal problema que atenaza este país para el 14,7% de los españoles y uno de los tres principales problemas para el 30,7% de los españoles, según la encuesta, en la que la inmigración se sitúa como el segundo problema más acuciante para el 20,7% de los ciudadanos.

Pese a esto, la inmigración sólo es el primer problema de España para el 5% de los españoles y es ampliamente superada por otras preocupaciones como el Gobierno y partidos o políticos concretos (10,7%), el mal comportamiento de los políticos (9,3%) o los problemas políticos (9,2%). Los problemas relacionados con la calidad del empleo (17,1%) se sitúan como la tercera preocupación global de los españoles.

Respecto a los problemas que más afectan a los encuestados de manera directa, los problemas de índole económica son la mayor preocupación para el 24% de los encuestados y la vivienda lo es para el 23,4%. La sanidad (19,4%) y los problemas de la calidad del empleo (16,3%) son los otros dos problemas que más afectan a los españoles de manera directa y la inmigración se queda en el 9,3%.

Por último, el CIS vuelve a mostrar, un mes más, una disonancia entre la percepción que tienen los españoles de su economía personal y la situación general de la economía. Mientras el 65,3% considera que la situación económica es 'buena o muy buena', el 55% de los españoles considera que la situación económica es mala -el 37,5% afirma que la situación es mala y el 17,5% asegura que es 'muy mala'-