El CIS de Tezanos sigue dando ganador al PSOE a 9 puntos del PP en pleno estallido del caso Salazar

El último barómetro del Centro de Investigaciones Sociológica (CIS) sigue dando la victoria electoral al PSOE, elaborada en pleno estallido del caso Salazar, con nueve puntos de ventaja sobre el Partido Popular.

El PSOE pierde 1,2 puntos respecto al último barómetro

El barçometro, correspondiente al mes de diciembre, el primero tras la entrada en prisión del exministro José Luis Ábalos y de las primeras denuncias de acoso sexual en el partido, refleja una caída de 1,2 puntos en la estimación de voto del PSOE, que baja hasta el 31,4% y ve recortada a nueve puntos su ventaja sobre el PP, que no crece y mantiene el 22,4% de respaldo electoral.

Así, desde octubre, el PP ha logrado reducir la ventaja del PSOE en 6 puntos.

Vox baja 1,2 puntos hasta el 17,6 %, en tanto que Sumar sube ligeramente hasta el 7,8 %, Podemos se queda en el 4,1 % y Se Acabó la Fiesta (SALF) escala a la sexta posición gracias a un 2,4 % de voto estimado (1,8 puntos más que hace un mes).

Junts cae tras oficializar su ruptura con el PSOE, al pasar de un 1,1% de estimación de voto al 0,8%.

Este último barómetro del CIS se realizó entre el 1 y el 5 de diciembre con 4.017 encuestas realizadas en 1.178 municipios y 50 provincias españolas, con un margen de error de ±1,6% para el conjunto de la muestra.

La vivienda, primer problema para los ciudadanos

El Barómetro de Opinión del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) de este mes de diciembre refleja un incremento de la inquietud generada por la corrupción y una mayor censura al comportamiento de los políticos, aunque el principal problema de España es, de nuevo, la vivienda.

En el primer estudio de este tipo realizado por el CIS tras el ingreso en prisión del exministro socialista José Luis Ábalos, las menciones a la corrupción suben cuatro puntos con respecto al mes anterior, hasta el 16,2%, su segundo máximo de este año. Y también crecen las alusiones al mal comportamiento de los políticos, que pasan el 12,9% de noviembre a un 13,8%.

En la cúspide de los problemas repite la vivienda, que lleva ya 13 meses en ese primer puesto, esta vez con un 39,9% tan sólo una décima menos que el mes anterior.

Gráfico del CIS