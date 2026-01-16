CIS de Tezanos: Sánchez mantiene su ventaja sobre Feijóo pese al batacazo electoral en Extremadura

El Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) sostiene que el PSOE volvería a ganar las elecciones generales si se celebrasen ahora y mantiene en cabeza en estimación de voto a la formación de Pedro Sánchez, aunque el PP reduce en tres décimas su diferencia respecto a la última encuesta de diciembre.

Así figura en el barómetro de enero del CIS dado a conocer este viernes, elaborado a partir de 4.006 entrevistas telefónicas realizadas del 5 al 10 de enero.

El PSOE mejora en tres décimas frente al CIS de diciembre

Según este sondeo, el PSOE lograría un 31,7% de los votos, con lo que mejora tres décimas frente al 31,4% de diciembre. Por su parte, el PP asciende de un 22,4% del mes pasado a un 23% en el primer mes de 2026. De esta forma, la diferencia de los socialistas baja de 9 a 8,7 puntos.

Vox sube una décima y se coloca con el 17,7 % de respaldo electoral, mientras que Sumar baja seis décimas hasta el 7,2 %. También pierde apoyos Podemos, al situarse con el 3,5 % de los votos, seis décimas menos.

ERC consigue el 2,6 % de los votos tras subir cinco décimas; Se Acabó la Fiesta baja hasta la séptima posición con el 1,8 % de los votos -seis décimas menos-; EH Bildu se mantiene en el 1,5 %; Junts sube dos décimas (1 % de los votos); y PNV logra también el 1% de los votos tras lograr una décima más.

Por debajo se sitúan el BNG (0,9 %), que sube una décima, lo mismo que Coalición Canaria, que llega al 0,3 % de los votos. UPN mantiene los mismos apoyos (0,1 %).

Crece la preocupación por la vivienda

La vivienda sigue siendo el principal problema para los españoles, citado por un porcentaje mayor de encuestados que en el barómetro anterior, al pasar del 39,9 % al 42,6 %.

Le sigue la crisis económica (21,2 %) y el Gobierno y partidos políticos (16,6 % frente al 13,9 % del anterior barómetro), que pasa a ocupar el tercer puesto de la lista de preocupaciones, mientras que los problemas políticos bajan al quinto lugar, citados por el 15,5 %.

En cuarto lugar se mantiene la inmigración, citado por el 15,9 % de los encuestados. La corrupción y el fraude baja en la lista hasta el séptimo lugar (14,3 %), justo por detrás de los problemas relacionados con la calidad del empleo (15,3 %).

Sánchez se mantiene como el preferido como presidente

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se mantiene como el preferido para dirigir el Ejecutivo en opinión del 24,5 % de los encuestados; seguido del líder de Vox, Santiago Abascal, al que apoya el 10.4 %; y del presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, con un 9,7 %.

Además, los españoles siguen suspendiendo a todos los líderes políticos. El que más nota obtiene es Pedro Sánchez (4,13); seguido de la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz (3,94); Feijóo, con una media de 3,54; y Abascal (3,01).

Tampoco generan mucha confianza los dos principales líderes políticos, aunque el líder del PP sale peor parado en la encuesta.